Стадион в Давпоне достроят к осени

В Сыктывкаре идут подготовительные работы по обустройству стадиона и тренажерной площадки в местечке Давпон. Объекты по улице Морозова, 195 оборудуют в рамках реализации регионального и федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщил правительственный портал Коми.

Уже выполнены работы по очистке и ремонту дренажной системы, вычищен мусор и ивняк, вывезен самовольно установленный гараж.

Сейчас на территории физкультурно-оздоровительного комплекса идет установка забора и подключение нового освещения. Данные виды работ будут окончены к 13 августа 2020 года. На следующем этапе силами подрядной организации ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС» будут проведены работы по ремонту основания комплекса и монтажу нового спортивно-технологического оборудования.

Так, дорожку на территории стадиона не только заасфальтируют, но и уложат профессиональное спортивное легкоатлетическое покрытие. Будет обустроен хоккейный корт 60х30 метров, который в летний период будет служить в качестве футбольного поля. Специально для этого подготовят искусственное озеленение. Рядом установят сборно-разборные трибуны для зрителей на 100 мест. На территории комплекса появятся и отапливаемые блок-контейнеры, которые будут использовать спортсмены для переодевания во время проведения мероприятий.

Также тренажерный комплекс для выполнения норм ГТО, установленный на стадионе в 2019 году, дополнят новыми силовыми тренажерами, а старое оборудование демонтируют. Все работы планируется завершить в срок до 30 сентября.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru