В международном терминале столичного аэропорта начался капремонт

Международный терминал, соответствующий мировым стандартам комфорта и безопасности, будет отремонтирован в преддверии празднования столетия образования Республики Коми. Работы на объекте уже начались, сообщили в минпроме региона.

Капитальный ремонт международного терминала столичного аэропорта «Сыктывкар» имени Петра Истомина производит ФГКУ «Росгранстрой». Федеральное агентство на эти цели выделило 4,9 миллиона рублей и приняло на себя часть обязательств.

Кроме того, решен вопрос о привлечении дополнительно порядка 40 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК».

Основная задача капитального ремонта – обеспечить комфортное пребывание граждан в международном терминале и увеличить скорость прохождения процедур контроля.

Для этого в два раза расширят площадь помещений терминала для пассажиров, установят дополнительно две кабины паспортного контроля (всего их будет четыре), проведут косметический ремонт внутри здания, усовершенствуют систему кондиционирования и вентиляции.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы Минпрома РК