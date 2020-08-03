Парламентарии Коми оценили федеральный закон против снюсов

В Комитете Госсовета Коми по социальной политике состоялось рабочее совещание по итогам предварительного рассмотрения проекта республиканского закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с охраной здоровья несовершеннолетних», сообщила пресс-служба республиканского парламента.
Документ разработан с целью запретить в регионе продажу бестабачных никотиносодержащих смесей. О необходимости такого законопроекта депутаты и представители общественности заявили полтора месяца назад.
Как отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев, в отсутствие регулирования на федеральном уровне в Республике Коми был разработан соответствующий региональный закон. Однако в конце июля Госдума приняла федеральный закон, регулирующий оборот никотиносодержащей продукции. Он распространяет действующее антитабачное законодательство на всю никотиносодержащую продукцию. Это касается маркировки, рекламы, а также ценовых и налоговых мер, направленных на сокращение спроса. К данной продукции отнесены электронные сигареты и вейпы. Согласно документу употреблять любую никотиносодержащую продукцию будет запрещено в местах, где нельзя курить сигареты. В отношении нее будут действовать те же ограничения по продаже и рекламе, что и для табачных изделий. В частности, запрещается продажа никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, а также вовлечение их в потребление такой продукции.
По словам министра юстиции Республики Коми Алексея Осташова, с принятием федерального закона все проблемные моменты оказались урегулированы и необходимости принятия аналогичного республиканского закона больше нет.
– Сейчас наша задача – организовать работу по внедрению этих норм в жизнь. Иными словами, нужно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, – отметил Алексей Осташов.
По мнению Сергея Артеева, решение на федеральном уровне было принято благодаря солидарной позиции регионов по этому вопросу:
– Мы увидели грамотное решение на федеральном уровне, отражающее все тонкости и нюансы. В закон внесена необходимая терминология. Требования строгие, поэтому сейчас бизнесу будет невыгодно даже задумываться о производстве таких смесей. Заработать легкие деньги на конфетах с никотином уже не получится. Но нужно продолжать работу, потому что будут появляться новые угрозы, которым законодательство должно противостоять.
Лина ПЕРОВА
Фото gsrk.ru
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