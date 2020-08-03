Олег Михайлов «споткнулся» о муниципальный фильтр

Первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов, выдвинутый кандидатом на пост главы республики, не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Такой вердикт вынесла рабочая группа республиканского избиркома, собравшаяся на свое очередное заседание 2 августа.

Заседание было посвящено итогам проверки листов поддержки кандидатов на должность главы. Всем кандидатам на пост высшего должного лица региона необходимо было собрать не менее 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетов республики.

Как сообщил информагентствам региона председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, в ходе проверки подписей в поддержку Олега Михайлова рабочая группа выявила три недостоверные: одна подпись была дана гражданином, который уже сложил свои депутатские полномочия, еще две заверены нотариусами в феврале 2020 года. Остальные 14 подписей не были зачтены, поскольку оказались двойными, то есть даны не только Олегу Михайлову, но и другим кандидатам, причем другим – раньше.

В итоге из 185 подписей муниципалов, которые сдал для своей регистрации Олег Михайлов, рабочая группа избиркома забраковала 16 (одну – по двум основаниям).

– Это означает, что Михайлову не хватает подписей депутатов муниципальных образований районов и городских округов, сельских и городских поселений. И те подписи, которые зачтены, получены не в 15 муниципальных образованиях, а только в 11, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Еще одна незачтенная подпись выявлена у выдвиженца от ЛДПР Андрея Никитина. Подписи остальных кандидатов признаны действительными на 100 процентов.

В социальных сетях развернулась дискуссия о причинах, по которым Олег Михайлов не смог собрать достаточное количество подписей депутатов. Основных версий две: непрофессионализм представителей КПРФ, проверявших подписи, либо намеренный «самострел» с целью не пройти в финальную часть борьбы за пост главы республики и предстать в облике «обиженных властью». Больше всего вызывает удивление людей то, как можно было не заметить подписей, датированных февралем.

Впрочем, как подчеркнул председатель республиканского избиркома, решение рабочей группы комиссии носит рекомендательный характер, окончательное же решение о регистрации кандидатов либо в отказе от регистрации будет принято на заседании Избирательной комиссии Коми 6 августа.

Лина ПЕРОВА