Мусульмане Воркуты пожертвовали на строительство мечети три миллиона

Сбор пожертвований был объявлен в честь окончания хаджа и празднования одного из самых значимых праздников ислама ‒ Курбан-байрама, сообщила пресс-служба администрации Воркуты.

Сейчас уже завершено строительство цокольного этажа мечети. Имам-хатыб Махмудапанди Магомедов сообщил побывавшему на объекте мэру города Игорю Гурьеву, что начат следующий этап – кладка основных стен здания, получены техусловия на подключение водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация обеспечена необходимым материалом, в частности кирпичом, семь вагонов которого в прошлом году приобрел для будущей мечети местный предприниматель Руслан Магомедов.

‒ Очень надеемся, что до зимы нам удастся выстроить не только стены, но и крышу, ‒ поделился планами имам-хатыб. – Основная причина затянувшейся на десять лет стройки – недостаточное финансирование, поскольку все работы, а также приобретение материалов ведется исключительно за счет пожертвований и спонсорской помощи.

Сметная стоимость возведения мечети, рассчитанной на одновременное пребывание 400 человек, составляет порядка 86 миллионов рублей, на ее строительство потрачено уже 25 миллионов.

Махмудапанди Магомедов также отметил, что мечеть в Воркуте по своему внутреннему содержанию будет несколько отличаться от аналогичных культовых религиозных объектов и станет своеобразным культурным исламским центром. Помимо помещений для омовения, молитв и собраний в здании планируется обустроить библиотеку, музей и выставочный зал, которые расскажут об истории, культуре и быте мусульман всех национальностей. Посетить центр смогут все желающие, независимо от их вероисповедания, для представительниц слабого пола других конфессий будут предусмотрены специальные одеяния, покрывающие ноги и голову.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты