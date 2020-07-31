Госсовет начал работу над поправками в Конституцию Коми

В Государственном Совете республики приступили к работе над поправками в основной закон региона в связи с принятием поправок в Конституцию России. Заседание рабочей группы по совершенствованию норм Конституции Республики Коми под руководством вице-спикера Владимира Косова состоялось 30 июля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Четвертого июля вступили в силу поправки в Конституцию страны, которые были одобрены в ходе общероссийского голосования. Для их реализации требуется изменить около 100 федеральных и федеральных конституционных законов, привести в соответствие с основным законом страны конституции и уставы регионов, законодательство субъектов России.

Как отметил Владимир Косов, предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию республики, провести ее надо тщательно и в кратчайшие сроки.

– Необходимо проанализировать каждую статью Конституции Коми на предмет ее соответствия обновленной Конституции России, – подчеркнул депутат.

Члены рабочей группы рассмотрели положения основного закона республики, в которые предстоит внести изменения, обсудили организационные моменты работы над законопроектом по внесению изменений в Конституцию Коми. К следующему заседанию, которое запланировано на середину августа, будут подготовлены предложения по поправкам.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Госсовета Коми