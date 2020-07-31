В ожидании регистрации

Все пять претендентов на пост главы Коми сдали документы для регистрации кандидатами в республиканский избирком.

Напомним, в первой половине дня 29 июля пакет документов с подписными листами в свою поддержку представили Сергей Пономарев, выдвинутый на пост руководителя региона от Коммунистической партии социальной справедливости, и.о. главы Республики Коми Владимир Уйба, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, и кандидат от ЛДПР Андрей Никитин.

Ближе к вечеру в избирательную комиссию сдали подписи и документы кандидат от «Зеленой альтернативы» Виктор Бетехтин и лидер Коми республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов. Как и другие претенденты на пост главы республики, они заявили, что им удалось собрать не менее 180 подписей депутатов муниципального уровня, необходимых для регистрации. Теперь не более чем в десятидневный срок избирательная комиссия должна проверить представленные подписи на предмет их достоверности, после чего, если ошибок не допущено, претендентов зарегистрируют кандидатами. Напомним, единственный из кандидатов, кому помимо сбора депутатских подписей нужно было заручиться поддержкой рядовых избирателей, это Владимир Уйба. Как самовыдвиженец он должен был предоставить и предоставил в избирком не менее 6614 подписей избирателей.

Вечером того же дня стало известно число партий, которые продолжат свое участие в выборной гонке за мандаты депутатов Госсовета Коми. Из 11 избирательных объединений, выдвинувших списки своих кандидатов по единому избирательному округу, документы на регистрацию представили девять. Это КПРФ, Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Единая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Родина», «Зеленая альтернатива» и «Партия возрождения России».

Не представили документы для регистрации «Парнас» и партия с длинным названием – «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

На данный момент уже зарегистрированы списки кандидатов по единому избирательному округу от Коммунистической партии Российской Федерации (53 кандидата в списке) и Коммунистической партии «Коммунисты России» (73 кандидата).

Галина ВЛАДИС

Фото Избиркома РК