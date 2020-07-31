Своевременная поддержка малого и среднего бизнеса

Владимир Уйба провел совещание по развитию малого и среднего бизнеса в республике, сообщила пресс-служба главы Коми. В совещании приняли участие руководители профильных министерств республики и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Обращаясь к участникам совещания, врио главы Коми отметил, что предпринимательство – это один из основных активов развития региональной экономики и социальной сферы. В республике предприятия малого и среднего бизнеса составляют пятую часть производственного сектора. На них заняты 24 процента работающего населения.

Введение ограничительных мер из-за риска распространения коронавирусной инфекции негативно отразилось на ведении бизнеса, в том числе на предприятиях малого и среднего предпринимательства. Сейчас важно поддержать субъекты бизнеса во всех муниципалитетах республики, заявил Владимир Уйба:

– В решении задачи восстановления экономики, которую ставит перед нами президент России, основные силы необходимо направить именно на поддержку малого и среднего бизнеса. Ведь не секрет, что при неблагоприятных условиях он и страдает в первую очередь, но в то же время в силу большей, чем у крупных компаний, мобильности и гибкости может быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, расширения рынка труда.

Важным связующим звеном в деле поддержки предпринимательства в республике является центр «Мой бизнес», на площадке которого состоялось совещание. С докладами выступили руководители АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства», ГАУ РК «МФЦ», АО «Микрокредитная компания Республики Коми», АО «Гарантийный фонд Республики Коми».

Заслушана информация о действующей в республике инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, механизмах поддержки и результатах деятельности, озвучены предложения по повышению эффективности этой работы.

Так, например, генеральный директор Микрокредитной компании Республики Коми Анастасия Смышляева предложила увеличить уставный капитал общества до одного миллиарда рублей, что позволит повысить доступность его финансовых ресурсов для субъектов МСП. Сегодня размер уставного капитала общества составляет 659 миллионов рублей, из них 359 миллионов – средства федерального бюджета, 264 миллиона – республиканского. Докапитализация позволит нарастить объемы действующих микрозаймов с сохранением стабильной деятельности организации.

Как правило, средства таких микрозаймов направляются субъектами МСП на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, транспорта, самоходной техники, оборудования); пополнение оборотных средств, материалов, проведение текущих расходов; рефинансирование действующих банковских кредитов. В результате только по итогам первого полугодия 2020 года удалось сохранить 1530 рабочих мест и создать 53 новых рабочих места.

Владимир Уйба поручил зампреду правительства – министру финансов республики Галине Рубцовой рассмотреть возможность докапитализации, проработать вопрос по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета на условиях софинансирования.

– Это деньги, которые должны работать на людей, на экономику республики, – заявил Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru