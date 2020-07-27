Школы и детсады готовятся к приему детей

В минувшую пятницу врио главы республики в традиционном видеообращении к жителям Коми рассказал, что принято решение об открытии с 3 августа дежурных групп во всех детсадах, за исключением семи дошкольных заведений, в которых ведутся ремонтные работы. Вопрос подготовки сыктывкарских школ и детсадов к новому учебному году обсудили во время прямой линии в Общественной приемной главы региона.

Первой на прямой линии выступила начальник сыктывкарского управления дошкольного образования Тамара Горбунова. Она сообщила, что в Сыктывкаре функционирует 66 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), которые располагаются в 103 зданиях:

– Плюс три частных детских учреждения, которые мы будем принимать к новому учебному году. Практически все уже подготовлены, за исключением тех, где идут те или иные ремонтные работы. Приемка начнется 3 августа. Всего на подготовку ДОУ в этом году направлено и расходуется почти 60 миллионов рублей.

Тамара Горбунова добавила, что эта сумма включает как бюджетное финансирование, так и внебюджетные источники: деньги, заработанные за счет платных дополнительных услуг. Также она отметила, что в новом учебном году 3346 детей отправятся в общеобразовательные группы и 580 в группы компенсирующей направленности и кратковременного пребывания. Причем впервые за долгие годы все дети от полутора лет получили места в детсадах. Некоторое недовольство со стороны родителей вызывает лишь то, что не все дети направлены в те учреждения, которые находятся рядом с домом.

Накануне заседания в Общественной приемной рейд по проверке готовности детских садов к новому учебному году совершила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. В ходе инспекции градоначальник проверила два детских сада – №67 и №38. В обоих учреждениях проводятся плановые работы: общий косметический ремонт, замена окон и кровли. Наталья Хозяинова удостоверилась, что все идет в соответствии с графиком.

Новых мест будет более 500. Из этого числа в детском саду, который строят в Эжвинском районе, будет 270. В новом районе, где возведен жилкомплекс «Атлантида», управление образования выкупило помещение под 84 места на первом этаже жилого дома, 60 мест вводится в детсадах за счет переоборудования помещений.

– Например, объединяя детсады, мы переоборудуем один пищеблок под группу, и туда идет набор детей. Еще 100 дополнительных мест будет в частных детсадах. Стоимость та же, что и в муниципальных: 140 рублей в сутки. Индивидуальные предприниматели субсидируются за счет муниципалитета. Кадровое обеспечение у нас стопроцентное, – рассказала Тамара Горбунова, добавив, что до снятия ограничений, связанных с коронавирусом, действуют дежурные группы, рассчитанные на 15 детей. – Около 300 групп сейчас работают в таком режиме. Прием детей в детские сады в обычном режиме начнется с 1 сентября только при условии снятия всех ограничений.

Сыктывкарка Надежда сообщила, что, приобретя жилье в микрорайоне Орбита, она еще не успела оформить прописку и в местной школе №25 отказывают в приеме ребенка. На этот вопрос ответила заместитель начальника управления образования столицы Коми Наталья Котелина:

– Сейчас идет вторая волна приема, и мы принимаем всех детей, в том числе и тех, которые не имеют прописки и регистрации. Все они в любом случае будут обеспечены местами. Обращайтесь в близлежащую образовательную организацию, и если вам будет отказано в местах, то идите к нам в управление, и мы обязательно поможем.

Наталья Котелина также отметила, что все образовательные организации будут полностью готовы к новому учебному году уже к 14 августа.

Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности администрации Сыктывкара Михаил Ганов отметил, что в ходе подготовительных работ обследованы все образовательные учреждения и выявлены места, на которые надо обратить внимание, в том числе в части пожарной безопасности:

– В этом году работа по устройству эвакуационных путей полностью завершится во всех учреждениях. Не первый год ведем работу по части обеспечения антитеррористической безопасности. Например, везде в учреждениях работает видеонаблюдение, есть тревожная кнопка экстренного вызова полиции, все учреждения оснащены домофонами, и если приходит постороннее лицо, то оно сначала вызывает охранника или дежурного администратора, а уже после получает доступ к объекту. Везде установлены металлоискатели. До 31 июля все мероприятия мы завершим.

Ярослав СЕВРУК

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