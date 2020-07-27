Власти Коми и «Газпром межрегионгаз» обсудили вопросы газификации

В Сыктывкаре состоялось совещание по газификации Республики Коми, в котором приняли участие руководитель региона Владимир Уйба и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

Стороны обсудили реализацию проектов текущего года и формирование программы газификации Коми на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба главы республики. Планируется, что документ будет подписан между ПАО «Газпром» и правительством региона в ближайшее время.

– В период с 2005 по 2019 год «Газпром» направил на газификацию региона около 10 миллиардов рублей. Построено 16 газопроводов, газифицированы тысячи домовладений и социально важных объектов. В текущем году также будут завершены ряд приоритетных объектов для региона. Программа 2021-2025 позволит еще более расширить возможности экономического роста промышленных объектов республики и даст возможность жителям региона использовать газ как основной вид топлива. По предложению правительства Коми в программу войдет газификация интинского теплового узла, – отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа Юрий Пахомовский.

– Газификация отдаленных территорий – это особый инвестиционный приоритет, благодаря которому будет дан импульс качественно новому этапу развития экономики республики. Перевод на газ важнейших энергоузлов в Воркуте и Инте позволит сократить нагрузку на бюджет муниципальных образований, и немаловажно здесь отметить экологическую составляющую этих проектов, – прокомментировал Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru