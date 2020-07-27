Муниципальный рейтинг: лидеры и аутсайдеры

Управление государственной гражданской службы администрации главы Коми опубликовало итоги деятельности органов местного самоуправления и руководителей местных администраций за 2019 год. По сравнению с 2018 годом прежний лидер – городской округ «Сыктывкар» сместился на 17-е место, а занимавший вторую строчку Корткеросский район потерял восемь позиций, зато некоторые муниципалитеты значительно улучшили показатели своей работы.

Эффективность работы органов местного самоуправления оценивала экспертная группа, состоящая из специалистов региональных ведомств. Оценивались экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, качество условий оказания услуг организациями социальной сферы, эффективность деятельности органов местного самоуправления с точки зрения населения. Согласно вердикту экспертов, «отличниками» стали Усинск, Удорский район и Воркута.

На первое место по итогам прошлого года вышел городской округ «Усинск». В этом ему помогли высокая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, самый большой объем инвестиций на одного жителя, отсутствие задолженности по зарплате, рост посещаемости учреждений культуры, дороги в нормативном состоянии. Усинцы удовлетворены организацией транспортного обслуживания и уровнем организации водоснабжения. Среди минусов – 19-е место по динамике изменения таких показателей, как коэффициент напряженности на рынке труда и удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Второе место занял Удорский район, который подтянулся на 10 позиций: в рейтинге за 2018 год муниципальный район занимал 12-ю строчку. На Удоре отмечен рост посещаемости учреждений культуры. Население высоко оценивает качество ЖКУ. Вырос уровень удовлетворенности жителей качеством дошкольного образования. В 2018-2019 годах в организациях муниципалитета отсутствовала задолженность по зарплате, расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного жилфонда. При этом в районе высокая доля населенных пунктов, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром (18 место в итоговом рейтинге), население низко оценивает качество автомобильных дорог.

Воркута с девятой строчки переместилась на третью. В городском округе отмечен рост обеспеченности спортивными сооружениями, высокая результативность работы по содействию развитию конкуренции. В 2018-2019 годах все жители городского округа имели регулярное транспортное сообщение с административным центром. В прошлом году были полностью освоены средства республиканского и федерального бюджета, выделенные на жилье для детей-сирот. Вырос уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физкультурой и спортом, деятельностью органов местного самоуправления.

Негативными тенденциями остаются самая большая задолженность по зарплате в муниципальных организациях (20 место), высокая доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, низкий уровень организации газоснабжения.

Улучшила свои показатели и Ухта, переместившаяся в рейтинге с седьмого на четвертое место. В северной жемчужине большой объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, самый низкий уровень напряженности на рынке труда, высокая доля детей в возрасте до семи лет, посещающих детские сады и результативность работы по содействию развитию конкуренции. Отсутствовала задолженность по зарплате.

В то же время в городском округе снизилась посещаемость учреждений культуры (19 место), население не удовлетворено качеством автодорог и организацией транспортного обслуживания, уровнем организации тепло-, водо- и электроснабжения (20 место).

Подтянулись также городские округа «Печора» (с восьмой позиции в 2018 году на шестую в 2019-м) и «Вуктыл» (с 13 на 9 место), муниципальные районы «Усть-Вымский» (с шестого на пятое место), «Княжпогостский» (с 10 на 8 место), «Прилузский» (с 19 на 15), «Ижемский» (с 20 на 14) и «Усть-Куломский» (с 17 на 16 место).

Отдельного внимания заслуживает столица республики, сдавшая позиции сразу на 16 строчек: если в 2018 году Сыктывкар получил наивысшую оценку рейтинга, то по итогам 2019-го занял 17 место, опередив лишь три муниципалитета-аутсайдера.

Отмечено, что в прошлом году в Сыктывкаре снизилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (20 место), осталась низкой обеспеченность спортивными сооружениями (19 место), низкая результативность работы по содействию развитию конкуренции (18 место). Население не удовлетворено качеством общего и дошкольного образования (имеется в виду снижение доли школьников, обучающихся в одну смену).

Среди позитивных тенденций: в городском округе нет напряженности на рынке труда, самая высокая доля детей в возрасте до семи лет, охваченных дошкольным образованием, самый большой рост посещаемости учреждений культуры. В 2018-2019 годах в организациях муниципалитета отсутствовала задолженность по зарплате, расселена вся запланированная площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Завершают рейтинговую таблицу городской округ «Инта» (была 14 позиция, стала 18) и муниципальные районы «Сыктывдинский» (падение с 3 места на 19) и «Троицко-Печорский» (переместился с 18 на 20 место).

В Инте из-за закрытия градообразующего предприятия отмечены низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (18 место) и самый низкий объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя (20 место). Кроме того, снизилась доля детей в возрасте от 0 до семи лет, охваченных дошкольным образованием (18 место), не изменилась в лучшую сторону обеспеченность населения спортивными сооружениями.

Похожая картина в Сыктывдине, где наблюдалось снижение объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя (19 место). В районе много дорог в ненормативном состоянии (17 место) и недостаточная обеспеченность жителей спортивными сооружениями (19 место).

В числе отрицательных показателей Троицко-Печорского района – самая высокая доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, низкая обеспеченность спортсооружениями, плохое качество автодорог (19 место) и организация транспортного обслуживания, качество оказания жилищно-коммунальных услуг, уровень организации тепло- и водоснабжения.

Лина ПЕРОВА