Гранты на разведение форели и строительство фермы

В минсельхозе региона состоялся дополнительный конкурсный отбор среди начинающих фермеров на финансовую помощь государства.
Комиссия рассмотрела еще два проекта и признала их победителями, сообщила пресс-служба ведомства.
Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов выиграл грант в размере 2,8 миллиона рублей. Деньги он потратит на развитие своего хозяйства по выращиванию форели.
Благодаря господдержке фермер сможет закупить садки, специальную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность будет развернута на озере Кеж-ты.
Виталий Горячев из Ижемского района 4,4 миллиона грантовых рублей направит на строительство новой молочной фермы на 15 голов коров в селе Ижма. Реализация проекта поможет обеспечить население села молочной и мясной продукцией.
Проекты позволят создать четыре новых рабочих места.
Лина ПЕРОВА
Фото технология-бизнеса.рф
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