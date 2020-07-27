Гранты на разведение форели и строительство фермы

В минсельхозе региона состоялся дополнительный конкурсный отбор среди начинающих фермеров на финансовую помощь государства.

Комиссия рассмотрела еще два проекта и признала их победителями, сообщила пресс-служба ведомства.

Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов выиграл грант в размере 2,8 миллиона рублей. Деньги он потратит на развитие своего хозяйства по выращиванию форели.

Благодаря господдержке фермер сможет закупить садки, специальную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность будет развернута на озере Кеж-ты.

Виталий Горячев из Ижемского района 4,4 миллиона грантовых рублей направит на строительство новой молочной фермы на 15 голов коров в селе Ижма. Реализация проекта поможет обеспечить население села молочной и мясной продукцией.

Проекты позволят создать четыре новых рабочих места.

Лина ПЕРОВА

Фото технология-бизнеса.рф