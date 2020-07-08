Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID

Медицинские работники, подверженные риску заражения новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Доплаты коснутся тех, кто ранее не попал под действие федеральных постановлений, сообщает пресс-служба главы Коми.

Соответствующее постановление правительства республики от 2 июля 2020 года подготовлено на основе решений рабочей группы. Она была создана по поручению и.о. главы Коми Владимира Уйба для урегулирования спорных вопросов, связанных с оплатой труда работников скорой медицинской помощи.

В состав группы вошли представители Министерства здравоохранения РК, руководство и представители профсоюзов ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми».

На совещании рабочей группы, состоявшемся в минздраве региона 1 июня, был рассмотрен вопрос об установлении выплат стимулирующего характера работникам, не попавшим под действие федеральных постановлений.

В результате обсуждений было принято решение о выплатах стимулирующего характера: врачам выездных бригад скорой медицинской помощи – 10 000 рублей в месяц; среднему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи – 7000 рублей в месяц; младшему медперсоналу выездных бригад скорой медицинской помощи – 5000 рублей в месяц; водителям автомобилей скорой медицинской помощи – 5000 рублей в месяц; врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам) – 10 000 рублей; среднему медперсоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 7000 рублей; младшему медперсоналу и прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 5000 рублей.

При этом выплаты врачам и водителям скорой помощи осуществляются за каждый месяц работы в период с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года. Остальные получат их однократно за период работы с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года.

В настоящее время Министерство здравоохранения Республики Коми ведет работу по согласованию перечня должностей, имеющих право на получение выплат.

Лина ПЕРОВА

Фото chel.kp.ru