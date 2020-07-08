ЕГЭ по русскому языку прошел в два этапа

В этом году проведение обязательного экзамена по русскому языку разделили на два дня – 6 и 7 июля.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предусматривающим соблюдение норм дистанцирования в целях безопасности детей и организаторов, в аудитории могут находиться не более 8-12 человек в зависимости от площади помещения. Поэтому было решено разделить экзамен на два дня в соответствии с расписанием ЕГЭ 2020 года.

Основная часть сдавала русский язык в первый день. На 68 пунктов проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях региона пришел 3061 выпускник (из 3132 заявленных). 7 июля русский язык сдали еще 1092 выпускника, для которых были открыты 19 ППЭ.

Как сообщает Рособрнадзор, экзаменационная модель ЕГЭ по русскому языку в этом году не менялась, а сами задания можно квалифицировать как не очень простые и не очень сложные. Свои результаты участники экзамена, сдавшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдавшие 7 июля – не позднее 23 июля.

Шестого июля с ходом проведения единого государственного экзамена по русскому языку в одной из школ Сыктывкара ознакомился и.о. главы Коми. В школе №16 Владимиру Уйба показали, как организован пропуск школьников в пункт проведения ЕГЭ, как соблюдаются меры санитарной безопасности при входе и при рассадке в аудиториях.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru