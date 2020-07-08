Новые очаги коронавируса

Установившаяся на всей территории республики аномальная жара, похоже, лишь на руку коронавирусу. За последние несколько суток в Коми число заболевших COVID-19 значительно увеличилось. Во вторник, 7 июля, инфекция лабораторно была подтверждена у 104 человек, в среду добавилось еще 83 новых случая заболевания. Выздоровело 50 и 35 человек соответственно. Летальных исходов нет.

Всего, по данным на 8 июля, в Республике Коми федеральным референс-центром официально подтверждено 3949 случаев заболевания COVID-19. В том числе в активной фазе заболевания находятся 1875 человек. Общее количество жертв остается прежним – 35.

Новым очагом распространения опасного вируса стал Сосногорский район, где так же, как в Воркуте и Усинске, есть вахтовые поселки. На территории муниципалитета, по данным на 7 июля, зафиксировано сразу 55 новых случаев заболевания. Очаги – в вахтовых поселках возле Ираеля (положительный тест на вирус у 51 работника) и Малой Перы (у двух человек). Подавляющее большинство инфицированных – прибывшие на вахту из других регионов страны. Пять заболевших – местные жители. Все больные госпитализированы, на территории проведены противоэпидемиологические мероприятия. Принято решение о поэтапной отправке больных на лечение в Сыктывкар. Предприятие закрыто на карантин, выход с территории запрещен. Об этом в своем обращении к жителям района сообщил руководитель сосногорской администрации Сергей Дегтяренко.

В Воркуте, по данным на вторник, положительный результат на COVID-19 выявлен у 37 человек, в Ухте – у 20, из которых шесть вахтовиков, в Сыктывкаре – у 18, в Усинске – у 11 человек. Из сельских муниципалитетов тревожная статистика фиксируется в Сыктывдинском районе – 6 июля здесь лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусом.

Галина ВЛАДИС

Фото komi.kp.ru