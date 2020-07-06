Минздрав Коми наладит взаимодействие с фондом «Сила добра»

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел встречу с директором благотворительного фонда «Сила добра» Аэлитой Барышевой.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия Коми регионального некоммерческого детского благотворительного фонда «Сила добра» с правительством региона, оказания в республике паллиативной помощи. Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова.

Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра» работает на территории республики с 2010 года. Основное направление его деятельности – помощь детям республики с тяжелыми, угрожающими жизни заболеваниями.

Фонд приобретает для больных детей жизненно важные препараты, оплачивает прохождение обследований, организует реабилитацию. Также благотворительная организация приглашает в республику для консультаций специалистов федеральных медицинских центров, организует конференции, приобретает для учреждений здравоохранения специальную литературу. Благодаря волонтерам фонда в больницах республики были открыты игровые комнаты и комнаты психологической разгрузки для деток, проходящих длительное лечение, и их родителей.

По итогам встречи Владимир Уйба отметил социальную значимость работы фонда, предложив руководству регионального минздрава наладить с фондом тесное взаимодействие по вопросам оказания медицинской помощи детям.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru