Маски пока не отменяются

По данным на 6 июля, в Коми федеральным референс-центром лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших не изменилось и составляет по состоянию на понедельник 1972 человека. Новых летальных случаев, к счастью, тоже не зафиксировано. За сутки до этого заболело 55 человек, излечилось 37 пациентов.

Таким образом, всего в республике со времени начала пандемии зафиксировано 3762 случая заболевания COVID-19, в том числе активная фаза болезни сейчас у 1755 человек. Общее число летальных исходов – 35.

Очаги заболевания по-прежнему сосредоточены в Воркуте, Усинске и Сыктывкаре, куда в Коми республиканскую и инфекционную больницы перевозят на лечение пациентов со сложным течением болезни. Сейчас, как выяснил «Комиинформ», в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 125 человек, в КРБ – 164 больных.

В большинстве же муниципалитетов, особенно сельских, новых случаев заболевания не фиксируется. Но это не означает, что можно расслабиться и пренебрегать масочным режимом. На днях районный суд Сыктывдина рассмотрел дело об игнорировании средств индивидуальной защиты.

Жительница села Выльгорт зашла в салон автобуса №101 без СИЗа, нарушив тем самым указ главы Коми о соблюдении масочного режима. Административное дело поступило в районный суд. Суд признал пассажирку виновной по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения). По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении пассажирке назначено наказание в виде предупреждения.

Ранее подобное дело рассмотрел суд Печоры.

Галина ВЛАДИС

Фото Ярослава СЕВРУКА