Владимир Уйба ответил на вопросы интинцев

В ходе рабочей поездки в приполярный город, которая состоялась 30 июня, и.о. главы Коми Владимир Уйба встретился с общественностью Инты. Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в первую очередь интинцев интересовали перспективы развития города, особенно после закрытия градообразующего предприятия – шахты «Интауголь».

Отвечая на этот вопрос, Владимир Уйба подчеркнул, что история приполярного города не должна на этом заканчиваться. Сейчас важно найти для нее новую страницу.

Депутаты совета Инты Галина Терентьева и Елена Моторина спросили, когда появятся интернет и мобильная связь в селе Петрунь. Владимир Уйба сообщил, что этот вопрос должен решиться в ближайшие два года: в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в интинских селах Петрунь и Адзьвавом планируются строительство волоконно-оптических линий связи и установка базовых станций LTE-450.

Директор ООО «Космос» Елена Лысюк обратила внимание врио главы Коми на то, что акционерные общества муниципальных образований не получили никакой помощи в рамках мер поддержки, оказываемых правительством Российской Федерации пострадавшим отраслям экономики.

Владимир Уйба отметил, что в такой ситуации оказались многие предприятия и организации. По поручению и.о. главы Коми правительство региона подготовило и уже направило в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина свои предложения о распространении мер поддержки на предприятия и организации с государственным (региональным) участием.

Ранее Владимир Уйба выступил с инициативой о поддержке лесозаготовительных предприятий, которые тоже пострадали от пандемии, но не получили поддержку.

На встрече поднимались также вопросы, связанные с дальнейшим развитием Инты и Воркуты, переселением граждан из районов Крайнего Севера, ремонтом социальных объектов в Инте, патриотическим воспитанием молодежи. По всем вопросам Владимир Уйба представил свое видение развития города, свою позицию человека и управленца.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru