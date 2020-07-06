21 июля «Комиавиатранс» возобновляет пассажирские перевозки по маршруту Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар. Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба заявил, что правительство региона сделает все возможное, чтобы авиакомпания работала и дальше.

В очередном видеовыпуске ответов на вопросы жителей Коми Владимир Уйба рассказал и о планах, касающихся «Комиавиатранса». Это предприятие уже не первый год находится в непростой ситуации, и сейчас нужно сделать очень многое, чтобы справиться с его проблемами, в том числе большими долгами.

– Мы сейчас проводим огромную работу по оздоровлению «Комиавиатранса». Мы ежедневно этим занимаемся на протяжении последнего месяца. Привлекли очень много сил для такого мозгового штурма, вышли на большие соглашения с теми, кому должна авиакомпания, находим компромиссные решения, реструктуризируем эти долги, – рассказал руководитель региона, пояснив, что попутно решается вопрос пополнения вертолетного и самолетного парка. – «Комиавиатранс» мы сохраним, чтобы компания летала и дальше. И в первую очередь по республике. «Комиавиатранс» встает на крыло, и мы всячески будем это крыло поддерживать.

Владимир Уйба сообщил, что рейсы на самолетах L-410 из Сыктывкара в Инту через Печору и обратно возобновляются с 21 июля, билеты можно будет купить с 7 июля. Что касается рейса Сыктывкар – Ухта – Усинск – Ухта – Сыктывкар, то его возобновят после улучшения эпидемиологической обстановки в Усинске.

Также и.о. главы рассказал, что по просьбам жителей Усть-Цилемского района в июле-августе этого года увеличится частота авиарейсов в это село из Сыктывкара, полеты будут осуществляться пять раз в неделю вместо двух.

Анна ПОТЕХИНА

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