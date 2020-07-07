Путешественник Дмитрий Баринов: «Хочется видеть не показушную, а настоящую жизнь»

В июне в Удорском районе Республики Коми побывал путешественник из Москвы Дмитрий Баринов. Он объездил уже все регионы России и большинство стран Европы, был в Южной Америке, Австралии, Японии. Своими впечатлениями от поездок Дмитрий делится на странице «ВКонтакте», публикуя текстовые и фотоотчеты. В интервью «Республике» Дмитрий рассказал, чем ему запомнилась Удора, а также поделился советами с начинающими путешественниками.

– Как давно вы путешествуете?

– Начал с 2005 года, мне тогда было 20 лет.

– Ваша основная деятельность как-то связана с туризмом?

– Нет, я работаю в сфере айти (информационные технологии – авт.), соответственно, туризм – это моя побочная деятельность.

– Судя по странице в соцсети, вы человек семейный, но в Коми были один.

– И с семьей я тоже путешествую, причем достаточно часто. Это тоже важно, и одно другому не мешает. В какие-то места отправляюсь один просто потому, что им туда ехать не очень интересно.

– Редко встретишь человека, которого супруга может вот так отпустить в «дальнее плавание». Мои женатые товарищи, если им предложить куда-то поехать вместе, всегда ссылаются именно на семью. Почти никого жены просто так не отпускают. Как все же получается отпрашиваться?

– Отпрашиваться надо туда, куда по-настоящему хочешь. В этом случае тебя, скорее всего, поймут. Если искренне хочешь что-то сделать или чего-то достичь, тогда правильные слова сами придут. А если это позиционируется как непервостепенное развлечение, то тогда и отпрашиваться не надо, потому что только конфликт спровоцируешь.

– Может быть, изначально супруге объяснили, что у вас есть такое увлечение?

– Супруга изначально была посвящена в мои интересы. Но договариваемся, конечно, каждый раз. Обо всем один раз на всю жизнь не получится же договориться. Ситуации разные бывают, все меняется, дети рождаются, дела появляются новые.

– Вы публикуете интересные заметки на стене «ВКонтакте». Например, о том, как в поселке Солнечный в Удорском районе вас приютила Мария Жданова из клуба спортивного автостопа.

– Да, она живет в Санкт-Петербурге, а на Удору ехала к родным. Оказались в поезде попутчиками, познакомились и на ее малой родине погуляли полдня. Потом на ночевку меня пустила семья Ждановых, за что я им очень благодарен. В Коми очень гостеприимные люди.

– Почему вдруг такое направление выбрали?

– Мне просто интересно проехать по всем железным дорогам. Здесь есть две тупиковые ветки: одна приходит в село Кослан (административный центр Удорского района Коми – авт.), другая идет из села Карпогоры в Архангельск. Одна из целей путешествия состояла в том, чтобы проехать между этими железнодорожными ветками. Составил по карте маршрут – и вперед.

– Родной город у вас «ВКонтакте» указан как «пространство 1520» (русская колея – авт.).

– Да, мне нравится путешествовать именно по железным дорогам.

– Это путешествие, как я понимаю, очень бюджетное?

– Общий бюджет около 15 тысяч рублей вместе с билетами на все поезда.

– И как минимум не хуже, наверное, по впечатлениям от Европы или каких-нибудь жарких стран?

– Впечатления от этой поездки великолепные. Сейчас в Европу путь закрыт, поэтому путешествую по России. По Европе я очень много ездил и с разной степенью затрат: иногда поездки обходились дороже, иногда сопоставимые по нынешним затратам.

– В Коми вы побывали впервые?

– Несколько раз до этого уже бывал. В Воркуте, в Сыктывкаре, в Печоре. По воркутинскому кольцу ездил. Это давно, правда, было, лет десять назад. Может быть, случится оказия, и еще раз повторю этот маршрут, посмотрю снова те места.

– Чем запомнилась Удора?

– Впечатлила природа Кослана, река Мезень очень красивая, пляжи, само село Кослан, виды. Усогорск как поселок городского типа тоже интересен, он очень компактный: всего несколько микрорайонов, и при этом достаточно плотно застроен. Застройка городская, и интересно было понаблюдать, как там жизнь складывается. Есть пляж, выход к речке хороший. С погодой, правда, не очень повезло. В общей сложности из тех девяти дней, которые я путешествовал по Удорскому району, два раза по полдня были дожди.

– Но вы человек закаленный и от погоды не очень-то зависите?

– Если льет дождь, стараюсь где-то переждать. Но если нет выбора, допустим, надо скоро уезжать из этого города, то, значит, под дождем гуляю.

– Массово туристы в Коми не приезжают. Что можете посоветовать, чтобы привлечь их в наш край?

– Куда люди массово не ездят, там и стоит побывать. Потому что в тех местах, где наплыв туристов, смотришь в основном то, что тебе показывают за деньги. Только там, куда не приезжают массово, как раз и видишь, как люди по-настоящему живут, никто тебе специально ничего не показывает. Пожалуй, это и есть самая большая ценность – увидеть не показушную жизнь, а настоящую. Вот за этим я бы и посоветовал ехать туристам.

– С 2005 года вы начали активно путешествовать. Поездки совершаете принципиально на поездах или разными способами? И какое из мест впечатлило больше всего?

– Особой принципиальности в этом нет, есть предпочтение, а там уже как маршрут построю. Самолетами тоже много летаю. Посетил все регионы России, вплоть до Чукотки. Каждое место привлекательно по-своему. Выделить из них самое интересное – это все равно что назвать лучшее блюдо, а ведь их очень много: есть сладкие, есть острые. Нельзя их так друг с другом сравнивать. Есть впечатляющие места, которые запомнились больше всего, но какое-то одно из них выделять я бы не стал.

– В таком случае назовите топ-3 стран, впечатливших больше всего.

– Очень понравились Япония и Австралия. Выделить какую-то одну из европейских трудно. Португалия очень самобытная страна.

– После Коми вы встретились в Архангельске с культовым путешественником Антоном Кротовым. Вы, путешественники, все так или иначе друг друга знаете и общаетесь?

– Да, много кого знаю. Меня, наверное, поменьше знают. Не сказать, что я уж очень известный.

– Вы путешествуете с палаткой, можете в лесу где-то заночевать. Не боитесь в глухих местах встретить зверей диких или плохих людей, таких как в фильме «Поворот не туда», например?

– Такие фильмы всерьез не воспринимаю. Все-таки большинство людей скорее помогут, чем навредят. С этим все хорошо. Что касается зверей, то они ведь водятся в основном там, где людей нет. Это уже отдельный вид туризма, а я больше путешествую по обитаемым местам, соответственно, зверей диких там мало. Все равно, конечно, остается какой-то шанс встретиться с опасными животными, но в жизни же всегда чем-то рискуешь, без этого не обойтись.

– Расскажите о планах, о чем мечтаете.

– В планах были заграничные путешествия. Но сейчас из-за коронавируса все это приостановилось, все билеты отменили. Если говорить о России, то есть планы еще раз съездить на Сахалин. Я там был в 2008-м, и очень хочется вернуться. Заодно и на Курилы съездить, где я еще не был. По Чукотке хочется полноценно попутешествовать. Вообще привлекает север, в том числе Крайний. Это для меня направление особенно интересное.

– Откуда в вас такая любовь к путешествиям?

– Мне кажется, это врожденное.

– Что для вас путешествия?

– Это способ самовыразиться и какой-то набор действий, который делает тебя лучше и сильнее.

– Сейчас практически все тревел-блогеры выкладывают большие видеоотчеты о своих путешествиях в Ютуб, а вы публикуете в соцсетях в основном тексты и фотоотчеты. Не хотели бы в видеоформате делиться увиденным?

– Мне не хочется делать то, что все делают, ведь в этом случае нужно конкурировать сразу со всеми. Значит, придется тратить много времени, а у меня его столько нет. Учтите, что у меня и производственная деятельность, работа, семья, то есть я не могу позволить себе постоянно посвящать этому серьезное количество времени. А если не посвящать, то получится так себе продукт, который лучше и не стоит выпускать.

– Блогеры на этом неплохо зарабатывают.

– Чтобы заработать на этом деньги, сопоставимые с моим текущим доходом, мне придется, думаю, потратить лет десять на раскрутку. В конечном счете есть риск стать заложником своего блога, так как аудиторию нужно будет постоянно развлекать новыми видео. Это шаткие активы, которые могут за несколько недель обесцениться, если ничего нового не публиковать. Когда начинаешь зависеть от хобби, то в какой-то момент оно перестает доставлять удовольствие. Хобби остается хобби до тех пор, пока не превращается в работу.

– Как на планы повлиял коронавирус?

– Естественно, пандемия переформатировала планы на весь год. В марте я должен был путешествовать по Аргентине и Бразилии, но поездка сорвалась.

– Насколько часто вы сталкиваетесь с каким-то недопониманием со стороны местных жителей в тех местах, где путешествуете?

– Наоборот, обычно сталкиваюсь с полным пониманием. Так чтобы серьезно где-то меня, скажем, полиция задерживала, не припомню, никогда агрессивно не вел себя, порядок не нарушал.

– Что вы порекомендуете начинающим путешественникам?

– Начинать нужно с небольших поездок. Можно, например, поездить по своей родной республике. Хотя бы в соседний город прокатиться. Неважно на чем – на поезде или автостопом, кому как по душе. Может быть, кому-то это понравится, он проникнется и приобретет тягу к такому занятию. Впрочем, такого может и не случиться, и в этом тоже трагедии нет.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Дмитрия Баринова «ВКонтакте»