Пятьсот тысяч новых деревьев «Сада памяти»

К объявленной в Год памяти и славы международной акции «Сад памяти» присоединяется все больше участников – как рядовые жители, так и общественные организации. Как сообщили в минприроды Коми, в рамках мероприятия в республике в память о героях Великой Отечественной войны высажено уже более 500 тысяч деревьев, из них порядка трех тысяч – на территории населенных пунктов.

21 июня, в Международный день отца, в акции приняли участие «Совет отцов Республики Коми», «Ребячья Республика» и активисты Доброштаба Эжвы. Они высадили на аллее «Литературный бессмертный полк» 75 саженцев клена, рябины и березы в честь 75-летия Великой Победы. Саженцы предоставило Сыктывкарское лесничество.

22 июня, в День памяти и скорби, свой вклад в озеленение республики внесли активисты АНО «Доброград», Коми отделения РЭО, АНО «Спорт – новая жизнь», федерации бокса Сыктывкара, Профсоюза работников лесной отрасли РК и специалисты Центра по ООПТ. Они высадили аллею из рябин на территории сыктывкарской школы №26.

В Печоре эстафету поддержали волонтеры и активисты патриотических организаций, ученики школ и воспитанники детских садов. Для посадки определили несколько мест. В числе первых – аллея возле торгового центра «Север», пустырь около школы №3, территория детского сада №16. Чтобы деревья прижились – использовали районированные саженцы, которые предоставило Печорское лесничество.

В Воркуте школьники и волонтеры высадили деревья на территории школы №13.

В Сыктывдинском районе учащиеся и педагоги школьного лесничества «Лесной дозор» посадили возле выльгортской школы №2 пять сеянцев ели, выращенной из семян кремлевской елки. Семена главной елки страны школьники из Выльгорта получили в рамках всероссийского проекта «Детки кремлевской елки» в 2017 году.

Экологический проект «Детки кремлевской елки» проводится общественной организацией «Зеленый патруль» при поддержке управления делами президента России. Вот уже несколько лет после окончания новогодних торжеств главная ель страны получает вторую жизнь. Из ее древесины делают хоккейные клюшки и скворечники, а из семян выращивают тысячи новых елочек по всему миру. Этот проект основан на стратегии живого вовлечения детей и подростков в экологические практики. Его суть в том, чтобы прорастить, вырастить и ухаживать за елочкой от семечка до сеянца.

Несколько семечек волшебной кремлевской елки достались и учащимся «Лесного дозора». Три года ребята выращивали семена, ухаживали за сеянцами и в рамках акции «Сад памяти» высадили их на пришкольном участке. Елочки посвятили ветерану Великой Отечественной войны Игнату Терентьевичу Лесовому.

Лина ПЕРОВА

Фото mpr.rkomi.ru