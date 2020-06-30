Пятый кандидат на главный пост

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов выдвинулся кандидатом на должность главы региона. Решение было принято республиканским отделением КПРФ (лидером которого является Олег Михайлов) на региональной конференции, прошедшей в субботу.

Утром 30 июня республиканский избирком принял от Олега Михайлова первый пакет документов. Для регистрации кандидату еще нужно до 29 июля предоставить в избирком первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, письменное уведомление, что претендент на пост главы Коми не хранит деньги и ценности в иностранных банках за пределами страны, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. А также листы поддержки. Кандидату предстоит пройти муниципальный фильтр, собрать подписи 180 местных депутатов в 15 из 20 муниципалитетов Коми, включая 40 подписей от депутатов райсоветов и советов городских округов.

– Я считаю, что Коми в последние годы переживала серьезный кризис. Сегодня жители республики заслуживают лучшего будущего, качественной жизни, а сама Коми заслуживает развития, – заявил кандидат в беседе с журналистами. – Для этого я и иду на выборы.

На вопрос, что нужно сделать новому главе в первую очередь, Олег Михайлов отметил, что необходимо устранить дисбаланс в собираемых на территории региона налогах.

Олег Михайлов стал пятым кандидатом на пост главы Коми, правда, удалось ему сдать документы лишь со второй попытки. 24 июня документы в избирком принесли и.о. главы Коми Владимир Уйба (как самовыдвиженец и беспартийный), Сергей Пономарев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Андрей Никитин (от регионального отделения Либерально-демократической партии России), Виктор Бетехтин (от регионального отделения партии «Зеленая альтернатива»).

Выборы главы Коми, которые пройдут 13 сентября, станут досрочными, связано это с тем, что предыдущий руководитель региона Сергей Гапликов подал в отставку 2 апреля.

Анна ПОТЕХИНА

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