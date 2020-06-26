Четыре кандидата на главный пост

24 июня в Коми началось представление документов в избирательную комиссию от кандидатов на должность главы республики. В первый же день в региональный избирком пришли четыре претендента на этот пост, заявившие о своем желании участвовать в выборах, которые пройдут 13 сентября. Среди них один самовыдвиженец – и.о. главы Коми Владимир Уйба, а также три представителя различных партий – Сергей Пономарев, Андрей Никитин и Виктор Бетехтин.

О результатах партийных собраний, где выбирали претендентов на главный пост в республике, было известно еще в начале прошлой недели, и Владимир Уйба ранее говорил о своих намерениях, но официальный статус кандидатов они приобрели только после сдачи документов.

Первым, в девять утра, в ресизбирком пришел Владимир Уйба. По окончании «бумажной» процедуры первый претендент на пост главы Коми дал комментарии журналистам. Пояснив в том числе, почему он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, не заручившись поддержкой той или иной партии:

– Я не состою ни в какой партии, я универсальный боец, могу работать со всеми на равных, не выделяя кого-то.

Что касается шансов на победу, то, по словам и.о. главы, их оценит народ, а он постарается объяснить людям, что с ним можно связывать надежды на будущее республики.

– У меня для этого достаточно накопленного жизненного, профессионального опыта, ресурса, – заявил Владимир Уйба, отметив, что во время посещения городов и районов имел возможность построить долгосрочные рабочие планы. – Мои поездки по республике для того, чтобы не по бумажкам, а воочию увидеть ситуацию, поговорить с людьми. На самом деле работы очень много. Везде в основном один блок вопросов – дороги, социальная сфера, поддержка малого и среднего бизнеса. На севере республики – переселение. Но каждый район уникален, специфичен, имеет свои особенности, поэтому нет универсальной палитры, которую можно было бы наложить на республику и сказать: «Будет так». Главное – дать людям возможность трудиться, дать им уверенность, что завтра у них будет хорошая, интересная работа, а следовательно – перспектива в жизни.

Владимир Уйба сообщил, что его предвыборная программа по большому счету уже готова, основные тезисы: решение вопросов занятости населения, социальный блок, «который требует серьезного, грамотного лечения», транспортные коммуникации и развитие драйверов роста, не связанных с углем, нефтью, газом, хотя они, безусловно, останутся очень важной составляющей экономики республики. Кроме того, очень важно решить проблему оттока молодежи, старения населения Коми, нужно создать среду, которая бы позволяла молодым людям по окончании профессионального обучения находить себе достойное дело на родине.

– Главное – делать дело шаг за шагом, без излишней болтовни и пафоса. Как делать – я знаю, что делать – представляю, – заключил Владимир Уйба.

Чуть позже в избирком пришел Сергей Пономарев, он приобрел статус кандидата на пост главы Коми к 09.50. Этот претендент выдвинут политической партией «Коммунистическая партия социальной справедливости», которую он в своей беседе с представителями СМИ именовал исключительно КПСС. На вопрос журналиста «Республики», не опасается ли он в таком случае, что его начнут путать с представителями других партий, в чьих названиях присутствует слово «коммунистическая», ответил отрицательно:

– Нет, наша партия – единая, нас ни с кем спутать невозможно.

В целом же Сергей Пономарев в комментариях был весьма лаконичен, о грядущей избирательной кампании говорить ничего не стал, отметив лишь, что партия, которую он представляет, «всегда выступала за народное счастье, брежневский социализм и социальное равенство». Сам кандидат, по его словам, родом из Инты, в Коми живут его родители. По данным избиркома, Сергей Пономарев сейчас является председателем территориальной избирательной комиссии №38 Санкт-Петербурга.

Третьим кандидатом на пост главы стал индивидуальный предприниматель, депутат совета Усинска Андрей Никитин, выдвинутый региональным отделением Либерально-демократической партии России. Подтверждающий документ он получил примерно в 10.55.

– Меня согласовало региональное отделение, потом высший совет и сам Владимир Вольфович Жириновский, чтобы представлять такую высокую должность, – сообщил журналистам Андрей Никитин. – То, что мы сегодня сдали документы, – это маленький этап, главная задача сейчас собрать муниципальный фильтр.

Также претендент рассказал, что, по его мнению, глава должен быть крепким хозяйственником и, конечно, проживать на территории Коми. Сам он родился в Сыктывкаре и, по его словам, детство было непростым: жил в Лесозаводе, в доме с печным отоплением, воду нужно было носить с колонки, из-за недостатка средств в семье пришлось оставить платное обучение в гимназии и заканчивать школу в поселке Краснозатонский, о которой, впрочем, вспоминает очень тепло. Будучи еще студентом, занялся предпринимательством, сейчас работает в сферах оптовых поставок продуктов и общепита.

Андрей Никитин признался, что до 2018 года редко выезжал из Сыктывкара, пока не баллотировался в депутаты в Госсовет по Усть-Цильме и Усинску, и вот тогда он эти два муниципалитета очень хорошо изучил. Позже еще немного поездил по Коми, но считает это недостаточным и сейчас планирует охватить все муниципалитеты.

Пока Андрей Никитин сдавал документы и их проверяла рабочая группа, в избирком подошел четвертый кандидат – Виктор Бетехтин, выдвинутый региональным отделением партии «Зеленая альтернатива». Он также индивидуальный предприниматель, генеральный директор регби-клуба «Армейцы Коми», глава республиканского Союза регби.

Из всех кандидатов на пост главы Виктор Бетехтин был единственным, кто для визита в избирком не надел строгий костюм, предпочтя джинсы и ярко-зеленый джемпер. Статус кандидата Виктор Бетехтин получил примерно в 11.25. Представитель «Зеленой альтернативы» рассказал СМИ, что родился в Воркуте, но корни имеет ижемские, а сейчас живет в Сыктывкаре.

– Мы – тридцатилетние парни, которым не все равно, которые хотят, чтобы что-то менялось, – охарактеризовал он себя и своих соратников по партии. – Будем отстаивать честь наших людей. Все знают, что в Коми проблемы по онкологии, это потому, что на экологию у нас долгое время забивалось. Засоряются реки, идут выбросы в воздух, мы хотим сделать так, чтобы этого не было. Все можно контролировать в рамках закона.

Кроме вопросов экологии в предвыборной программе, по словам Виктора Бетехтина, будут указаны и другие проблемы, «на которые закрывались глаза». А в политику пойти его, в частности, вдохновила работа по продвижению регби в Коми – нужно было решить много вопросов, и это удалось сделать.

После завершения приема документов от претендентов на пост руководителя региона, Избирательная комиссия Коми провела заседание, где рассмотрела восемь вопросов. В числе прочего были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов на должность главы Коми, установлен порядок хранения и передачи в архив документов, связанных с проведением выборов главы Коми.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора, rkomi.ru