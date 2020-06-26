Обновленная Конституция ради благополучия людей

Все, кто слушал обращение президента России к гражданам страны, отметили, какие беспрецедентные меры поддержки экономики и жителей всех возрастов предложил глава государства.

Меры, ориентированные прежде всего на рост благополучия народа, – это то, чего все мы давно ждали, о чем много рассуждали политики, общественники, представители научной элиты.

Да и что скрывать, мысли эти обсуждались и на уровне простых, житейских разговоров. Ведь, как бы это пафосно ни звучало, величие России невозможно без таких, казалось бы, простых вещей, как достаток в доме каждой семьи, возможность получить качественную медпомощь, учиться и работать, получать достойную пенсию и зарплату. А еще – путешествовать, заниматься любимым делом, будь то спорт, обустройство цветника на даче или поездки на рыбалку.

Поэтому бесспорно сегодня можно говорить о том, что российское колесо истории сделало новый поворот. Все мы присутствуем при кардинальной смене приоритетов. Главным же из новых приоритетов становится благополучие каждого жителя страны, от детей до убеленных сединами ветеранов.

Все указания, которые глава государства дал правительству в своем обращении, направлены именно на это: повышение уровня и качества жизни.

Вспомним, какие меры уже приняты и какие должны быть реализованы в самое ближайшее время. Выделение дополнительных средств родителям – каждый ребенок получил от государства 20 тысяч рублей. Дополнительные выплаты тем, кто оказался в сложной ситуации или потерял работу. Дополнительные выплаты медикам и социальным работникам. Повышение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. Регулярная индексация пенсий и пособий.

Вы, наверное, не заметили, в какой момент мы перешли от основных тезисов выступления президента к перечислению поправок в Конституцию. Это в очередной раз подтверждает то, что изменения в Конституцию в первую очередь направлены на то, чтобы Россия стала настоящим социальным государством. Процветающей страной, чьей главной стратегической задачей является обеспечение достойной и комфортной жизни для своих граждан. Это то, о чем мечтали наши деды и прадеды, проливая кровь на фронтах Великой Отечественной войны, о чем старшее поколение думало, поднимая страну из руин послевоенной разрухи, к чему стремились наши родители и многие из нас, переживая кризис 90-х годов.

Все это уже позади. Россия, как любящая мать, готова позаботиться о своих детях. Пришло время строить и созидать. Именно на это и нацелены поправки в Конституцию.

В поправках к основному закону прямо говорится о том, что дети – это приоритет государственной политики, о том, что государство гарантирует каждому из нас обязательное социальное страхование и адресную поддержку. О том, что власть отвечает за создание условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния людей. Это конкретные статьи и конкретные меры поддержки.

Отдельно прописывается обязанность всех ветвей власти обеспечивать доступность качественной медицинской помощи.

«Оптимизация» здравоохранения, ставшая уже словом нарицательным, привела к серьезным проблемам в медицинской сфере, что на себе ощутили в полной мере и пациенты, и медработники. Коронавирус стал серьезным уроком, обнажившим это во всей неприглядной «красе».

Поэтому так важно, что обновленная Конституция закрепляет право человека на получение помощи независимо от места проживания. Если власть не обеспечит людям достойную медицину, это будет нарушением основного закона страны.

Совершенно ясно, что никак не может современная и устремленная в будущее великая страна жить по Конституции, принятой в условиях раздрая, разрухи и распада государства в начале 90-х годов.

– Новые конституционные положения в случае их принятия зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей, – эти слова Владимира Путина по сути – программа развития страны на ближайшие годы и десятилетия, программа, которой будут обязаны следовать все органы власти.

Голосование уже началось. У всех нас есть возможность прийти и проголосовать. Отдать свой голос не просто за поправки, а за будущее нашей страны, величие которой определяется степенью счастья и благополучия каждого из нас.

Светлана КОЛОСОВА