Жителей Коми призвали держать дистанцию

По состоянию на 26 июня в Коми лабораторно подтверждены 3108 случаев инфицирования COVID-19. За сутки добавились 58 новых случаев. В активной фазе заболевание у 1720 человек. Под медицинским наблюдением находятся более двух тысяч граждан, большая часть из них контактировали с заболевшими, 24 человека прибыли из-за рубежа.

По-прежнему по числу заболевших антилидерство сохраняют Воркута, Сыктывкар и Усинск. В заполярном городе уже больше тысячи инфицированных, в Усинске – 654 человека, 371 из них – вахтовики.

Администрация Воркуты призвала жителей города сохранять социальную дистанцию, мэр города Игорь Гурьев напомнил о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

По данным отдела полиции Воркуты, с 16 апреля по 24 июня было зарегистрировано 491 сообщение о нарушении масочного режима в период введения самоизоляции. В отношении нарушителей составлено 148 административных протоколов – 133 из них направлены в суд и 13 в комиссию по делам несовершеннолетних. На основании решения суда по 23 протоколам назначено наказание в виде штрафов, по 86 – вынесены предупреждения.

Кроме того, по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции администрации города на территории муниципалитета работают мобильные группы, в состав которых входят специалисты управления ГО и ЧС администрации города, представители МЧС, полиции, волонтеры. В их задачи входит ежедневная проверка соблюдения карантинных мероприятий гражданами и ответственными лицами в общественных местах, магазинах, а также в общественном транспорте. Как сообщила пресс-служба администрации Воркуты, по выявленным фактам нарушений тоже составляются административные протоколы.

Свести контакты к минимуму и соблюдать социальную дистанцию рекомендовал жителям Ухты мэр города Магомед Османов. 25 июня он сообщил, что за сутки в городе выявлены семь новых случаев заболевания COVID-19. Все семеро – жители города. Четверо граждан контактировали с зараженными, поэтому попали под подозрение. Их пробы дали положительный результат на коронавирус. Один из семерых заболевших вернулся в Ухту после вахтовой смены. Дома у мужчины поднялась температура, он обратился в больницу, где у него взяли пробы, которые тоже оказались положительными. Двое жителей города обратились в больницу с признаками пневмонии, у них тоже выявили коронавирусную инфекцию. Всего в Ухте зафиксировано 84 случая заражения, 37 инфицированных выздоровели.

В Инте зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 51 пациент с таким диагнозом выздоровел.

Людмила ВЛАСОВА