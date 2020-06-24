Медики Коми представлены к государственным наградам

В России учреждены новые государственные награды – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Такой указ подписал президент России Владимир Путин 19 июня. А 21 июня опубликованы указы о награждении новым орденом и медалью медиков из разных регионов России, борющихся с коронавирусной инфекцией. Награжденных – порядка трех тысяч, среди них немало представителей Коми.

На встрече с медиками в режиме видеоконференции Владимир Путин заявил, что наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал.

– С самых первых дней вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц и часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил. Причем так работали практически все: и сотрудники бригад скорой помощи, и санитарной авиации, врачи общей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал, техники и водители, – обратился президент к медикам. – Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное – свели до минимума потери. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. Подчеркну: жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны, так же как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной.

Имена Николая Пирогова и Луки Крымского связаны с историей Крыма. Николай Пирогов – основоположник военно-полевой хирургии – был участником Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Предложение учредить медаль его имени высказывалось еще во время Великой Отечественной войны. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, известный советский и российский хирург, во время Великой Отечественной работал в военных и эвакогоспиталях, в 1946 году награжден Сталинской премией первой степени за разработку хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений.

Знак ордена Пирогова представляет собой серебряный крест, покрытый красной эмалью с золотистым рантом. В центре серебряный медальон с портретом Николая Пирогова, на оборотной стороне девиз ордена – «Милосердие, долг, самоотверженность». Орденом Пирогова награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также за ряд других заслуг, например, разработку и внедрение лекарств, инноваций в медицине, подготовку медицинских кадров, предупреждение возникновения инфекционных болезней и многое другое. Получить орден могут и люди без медицинского образования – за личные заслуги в поддержке хосписов, госпиталей, больниц, в развитии волонтерства, реализации социально значимых проектов, популяризации здорового образа жизни. Эту награду могут получить и иностранные граждане за оказание медпомощи в сложных клинических случаях, лечение особо опасных заболеваний, активное участие в научной деятельности российских медорганизаций и другие заслуги.

Медаль Луки Крымского круглая, изготовлена из серебра, на лицевой стороне изображение хирурга-архиепископа, на оборотной стороне надпись: «За верность долгу и силу духа». Медалью награждаются практикующие врачи, медицинский персонал, иные работники клинических, лечебно-профилактических, санаторно-курортных, научно-исследовательских, фармацевтических и других медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарственными препаратами и многое другое, что может поспособствовать развитию системы здравоохранения, а также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях. Медалью могут быть награждены иностранцы.

Новые госнаграды в России не вводились с 2012 года, когда был учрежден орден Святой Великомученицы Екатерины. В Коми новые орден и медаль получили сотрудники республиканских учреждений здравоохранения, а также специалисты учреждений республиканского управления Роспотребнадзора. Среди награжденных медиков много специалистов со стажем, известных в республике и отмеченных наградами разного уровня. Например, в числе заслуживших орден Пирогова – врач-инфекционист, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая, врач клинической лабораторной диагностики клинико-иммунологической лаборатории Воркутинской инфекционной больницы Татьяна Овчинникова, врач анестезиолог-реаниматолог отделения скорой медицинской помощи по Сыктывкару Алексей Пархачев.

Но среди отмеченных госнаградами немало и тех, кто вышел на борьбу с коронавирусом, будучи вчерашними выпускниками медучилищ и институтов. Например, награжденная медалью Луки Крымского медсестра Коми республиканской клинической больницы Маргарита Кулакова диплом получила только в прошлом году, с апреля работает с ковидными больными и 22-летие свое встретила в самый разгар борьбы с эпидемией, недавно она отправилась в Воркуту, где сейчас болезнь на пике. По 23 года ее коллегам Юлии Поповой и Эльвире Сивергиной, тоже сейчас работающим в Воркуте. Имена этих девушек также в президентском указе о награждении медалью Луки Крымского.

Анна ПОТЕХИНА

Фото komiinform.ru

К НАГРАЖДЕНИЮ ОРДЕНОМ НИКОЛАЯ ПИРОГОВА ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

врач-терапевт, заместитель главного врача Сыктывкарской городской поликлиники №3 Мушвига Акберов; врач-уролог урологического отделения Коми республиканской клинической больницы Ольга Анохина; заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая; врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканской клинической больницы Ольга Вахнина; врач-хирург хирургического отделения №1 городской больницы Эжвинского района Сыктывкара Андрей Гаврилов; заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог Коми республиканской клинической больницы Елена Голикова; врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии городской больницы Эжвинского района Сыктывкара Павел Дымов; заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог в Коми республиканской клинической больнице Олег Капустин; врач-инфекционист поликлиники №1 Печорской центральной районной больницы Татьяна Коржавина; врач клинической лабораторной диагностики клинико-иммунологической лаборатории Воркутинской инфекционной больницы Татьяна Овчинникова; врач-эпидемиолог Коми республиканской клинической больницы Вероника Орлова; врач анестезиолог-реаниматолог отделения скорой медицинской помощи по Сыктывкару Территориального центра медицины катастроф Республики Коми Алексей Пархачев; участковый врач-терапевт в поликлинике Усинской центральной районной больницы Владислав Полежаев; заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Интинской центральной городской больницы Динара Рахимова; участковый врач-терапевт в поликлинике Усинской центральной районной больницы Зинаида Семакина; заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист Ухтинской городской больницы Нина Соболева; заведующая терапевтическим отделением №1 Интинской городской больницы Анна Соколова; врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской инфекционной больницы Андриан Чекренев; врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканской клинической больницы Николай Чепурнов; заведующий филиалом Территориального центра медицины катастроф Республики Коми в Ухте Александр Шикарев.

Также эту награду получат сотрудники подразделений регионального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: заведующая отделом организации лабораторного дела в испытательном лабораторном центре Сыктывкара Людмила Аникеева, ее коллега по центру Анна Грицай, заведующая лабораторией вирусных и природно-очаговых инфекций, заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» Анна Телепова, врачи Виктория Галлямова, Сергей Катин, Татьяна Плаксина, биологи Виктория Сивкова и Светлана Шашева.

К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Коми республиканской клинической больницы Нина Артеева; фельдшер скорой медицинской помощи отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации филиала Территориального центра медицины катастроф Республики Коми в Ухте Елена Божкова; палатная медицинская сестра травматологического отделения Коми республиканской клинической больницы Наталья Валион; старшая медицинская сестра отделения воздушно-капельных инфекций Республиканской инфекционной больницы Валентина Вахнина; палатная медицинская сестра эндокринологического отделения Коми республиканской клинической больницы Нелли Гусак; медицинская сестра приемного отделения Воркутинской инфекционной больницы Нина Гущина; палатная медицинская сестра терапевтического отделения Коми республиканской клинической больницы Лариса Ерофеева; палатная медицинская сестра урологического отделения Коми республиканской клинической больницы Надежда Зизганова; палатная медицинская сестра отделения COVID 3 Республиканской инфекционной больницы Елена Канева; фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи по Сыктывкару Территориального центра медицины катастроф Республики Коми Тимофей Котяхов; медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы Маргарита Кулакова; медсестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Коми республиканской клинической больницы Елена Кульбеда; палатная медицинская сестра урологического отделения Коми республиканской клинической больницы Клавдия Панкратова; палатная медицинская сестра урологического отделения Коми республиканской клинической больницы Наталья Паршукова; палатная медицинская сестра терапевтического отделения Коми республиканской клинической больницы Татьяна Попова; медицинская сестра Коми республиканской клинической больницы Юлия Попова; медсестра-анестезист отделения реанимации интенсивной терапии Коми республиканской клинической больницы Елена Портнягина; главная медицинская сестра Печорской центральной районной больницы Людмила Преминина; старшая медицинская сестра Ухтинской городской больницы №1 Наталья Русанова; процедурная медицинская сестра терапевтического отделения Коми республиканской клинической больницы Валентина Савкина; медсестра-анестезист Коми республиканской клинической больницы Эльвира Сивергина; медсестра-анестезист отделения реанимации интенсивной терапии Коми республиканской клинической больницы Раиса Шаимова; старшая медицинская сестра терапевтического отделения Коми республиканской клинической больницы Ольга Шестакова.

Среди сотрудников подразделений регионального управления Роспотребнадзора медалью Луки Крымского награждаются фельдшеры-лаборанты Елена Бушковская, Людмила Королева, Анна Малова и помощник врача Маргарита Попова.