Полицейские спасли пять человек из огня

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Сысольского района Павел Майбуров и Алексей Митюнин пришли на помощь многодетной матери, которая оказалась заблокированной в горящем доме с четырьмя детьми.

Как сообщила пресс-служба МВД региона, 8 июня Павел Майбуров и Алексей Митюнин заступили на службу по охране общественного порядка в селе Визинга. Когда автоэкипаж двигался по улице Оплеснина, Павел заметил, что из-под крыши дома №5 со стороны крыльца вырываются языки пламени.

Полицейские бросились к дому. Пламя уже перекинулось на крыльцо. Стражи порядка поняли, что огонь отрезал жильцам выход. В самом дальнем окне они заметили движение. Подойдя ближе, увидели в задымленной комнате детей. Павел Майбуров заметил на участке лопату, схватил ее, подбежал к окну и закричал малышам, чтобы они отошли подальше. Когда дети прижались к стене, полицейский разбил стекло. Из окна вырвались клубы дыма. Павел вытащил оставшиеся в раме осколки стекла и протиснулся в окно.

– Все помещение в дыму, ничего не видно, но слышно, что там есть дети, – рассказал Павел Майбуров. – И вдруг вижу руки: кто-то подает мне младенца. Он не плакал. Я взял его, вытащил наружу и передал напарнику. Опять залез в окно. Снова руки. На этот раз ребенок постарше. Вытаскиваю, передаю. Потом еще ребенок, еще один.

Сотрудник полиции вытащил из горящего дома четырех детей и их мать, она сообщила, что внутри никого не осталось. Шестимесячный малыш, которого спасли первым, хрипел и задыхался. Павел взял его на руки, развернул одеяло, помассировал грудь, похлопал по спине.

– И вот ребенок очнулся, заплакал. Даже не заплакал, а заорал, – вспоминает Павел.

Прибывшие по вызову медики осмотрели малышей и оказали им помощь. Пожарные начали тушить дом, который уже горел открытым пламенем. В сарае рядом с охваченным огнем домом истошно выла собака. Павел бросился спасать животное. Когда освободил пса, передал его хозяевам.

Хозяйка дома рассказала, что без помощи полицейских вряд ли смогла бы эвакуировать детей. Пожар начался возле входа, когда семья находилась в комнате. Все смотрели телевизор, запаха дыма не почувствовали. Поняли, что в доме пожар, когда огонь охватил прихожую, отрезав путь к выходу.

– Я отвела детей в дальнюю комнату, там нас и нашли наши спасители. Я всегда буду им благодарна, – отметила женщина.

Приказом министра внутренних дел республики Алексей Митюнин награжден нагрудным знаком МВД России «Отличник полиции». В отношении Павла Майбурова подготовлено ходатайство о награждении государственной наградой России – медалью «За спасение погибавших».

Установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Как пояснила «Республике» инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Сысольского района Любовь Селькова, семья, проживавшая в сгоревшем доме, на учете в полиции не состоит, но педагоги в погонах регулярно навещают ее, поскольку мать семейства воспитывает шестерых детей. Узнав о трагедии многодетной семьи, жители села оказали посильную помощь: собрали для детей вещи. Жилье погорельцам сразу же предложила администрация сельского поселения, но мать семейства отказалась от квартиры в доме с печным отоплением. Пока семья проживает у родственников.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы МВД Коми