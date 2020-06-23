Район с перспективой: Владимир Уйба посетил Удору

22 июня и.о. главы Республики Коми находился в рабочей поездке по Удоре. В этом районе руководитель региона посетил лесопитомник открытого грунта под Усогорском, оценил перспективы лесозаготовительной отрасли, отдал дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и встретился с местными медиками.

Владимир Уйба побывал на производственном терминале ООО «Лузалес» в Усогорске. Как сообщила пресс-служба главы Коми, коммерческий директор предприятия Руслан Семенюк рассказал, как решалась проблема вывоза леса из Удорского района: были построены погрузочный участок и две железнодорожные ветки. В этом году планируется начать строительство ремонтно-механического цеха и административно-бытового здания с собственной котельной, работающей на кородревесных отходах. Для района предприятие – надежный социальный партнер и крупнейший работодатель, более 90 процентов сотрудников – местные жители. В прошлом году «Лузалес» заплатил в бюджет муниципалитета более 6,5 миллиона рублей налогов. В два раза увеличено финансирование мероприятий в рамках социального партнерства. В Усогорске было подписано трехстороннее соглашение между ООО «Лузалес», Управлением автомобильных дорог Республики Коми и Коми дорожной компанией о принятии специальных мер по обустройству подъезда к железнодорожной станции «Кослан». Лесозаготовительная компания выделит восемь миллионов рублей на ремонт дороги регионального и межмуниципального значения.

«Считаю очень важным направлением развития соцпартнерства – создание комфортных бытовых условий для сотрудников, – написал Владимир Уйба на своей странице в соцсети «ВКонтакте» после визита на предприятие. – Бизнес должен заниматься людьми: от начала и до конца. Какой бы трудной ни была сегодня обстановка, предприятия не должны забывать о главной ценности – своих сотрудниках».

Лесопитомник в Удорском районе выращивает посадочный материал для восстановления лесного фонда после промышленных рубок. Ежегодно это учреждение реализует до четырех миллионов саженцев сосны и ели, причем покупатели не только из Коми, но и из-за ее пределов – Карелии, Архангельской и Кировской областей. В прошлом году «Республика» писала об этом лесопитомнике. Как рассказал тогда изданию руководитель предприятия Роман Ведерников, его территория – почти 52 гектара – позволяет нарастить количество сеянцев в два-три раза. Удорский лесовод рассчитывал, что спрос на сеянцы возрастет в связи с принятием в марте 2019 года закона, обязывающего связистов, энергетиков, газовиков, нефтяников и прочих промышленников, строящих линейные объекты, компенсировать вырубки. Видимо, так и получилось, в нынешнем году в лесопитомнике высажено уже 15 миллионов сеянцев хвойных пород. Семена для сеянцев предприятие производит самостоятельно: собранные шишки сушат в специальном ангаре, затем пропускают через отбивочный барабан и машину очистки, упаковывают, а потом постепенно используют – урожай семян у хвойных случается раз в пять-семь лет.

Также, будучи в Усогорске, Владимир Уйба возложил цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Памятник открыт в 2015 году, причем основная часть средств, потраченных на него, собрана местным населением. В церемонии также приняли участие руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, военный комиссар Удорского района Абдусатор Ниязов, депутаты местного совета, представители администрации поселка Усогорск.

По сложившейся традиции руководитель региона пообщался и с теми, чья работа сейчас важна как никогда, – медиками. Владимир Уйба посетил Центральную районную больницу в Усогорске. В этом году в медицинском учреждении проведен ремонт в обсервационно-акушерском и инфекционном отделениях, автопарк больницы пополнился двумя санитарными автомобилями. За счет собственных средств приобретен анализатор газов крови.

Главный врач медучреждения Александр Полюхович рассказал гостям, что Удорская ЦРБ укомплектована врачебными кадрами на 55 процентов, средними медработниками – на 70 процентов. Сегодня в больнице необходим ремонт терапевтического отделения и пищеблока.

Позднее, на встрече с жителями района, Владимир Уйба сообщил о подготовке масштабной республиканской программы по реконструкции медучреждений Коми с учетом территориальных особенностей и низкой плотности населения.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru