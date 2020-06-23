Воркута в антилидерах по числу больных COVID-19

По состоянию на 23 июня в Коми официально подтверждены 2926 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки добавились 62 случая. В активной фазе переносят болезнь 1643 человека, выздоровели 1254, скончались 29 человек.

В антилидерах по количеству выявленных случаев инфицирования Воркута, Сыктывкар и Усинск. В столице Коми с начала пандемии зафиксирован 861 случай заражения коронавирусом. В Усинске 594 инфицированных, 342 их них – вахтовики. По данным администрации Воркуты на 22 июня, в заполярном городе общее число заболевших за время пандемии составило 1039 человек. Выздоровели 246 пациентов.

На четвертом месте по количеству заболевших Инта. В городе зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 47 человек, проходивших лечение, полностью выздоровели. По информации администрации Инты, в инфекционном отделении городской больницы остаются три человека. Еще тринадцать интинцев находятся на лечении в профильных стационарах других городов республики.

В вахтовом поселке на Салюкинском месторождении новых случаев заражения не выявлено. На лечение в Сыктывкар ранее были эвакуированы 25 вахтовиков с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За последние дни в Ухте выявлены два новых случая заболевания COVID-19. Инфицированные – жители Ухты. Как сообщил глава администрации городского округа Магомед Османов, один из заболевших выезжал в Москву, после приезда почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Второй в последнее время находился в Ухте, самостоятельно сдал тест на коронавирус. Тест дал положительный результат при отсутствии симптомов. Оба заболевших проходят лечение дома на строгом карантине. Всего в Ухте зафиксировано 72 случая заражения, 37 заболевших выздоровели.

Людмила ВЛАСОВА

Фото muksun.fm