В Коми может появиться Дом северных ремесел

Администрация Сыктывдинского района совместно с министерством культуры Коми подготовила заявку на реализацию проекта строительства Дома северных ремесел, который должен объединить мастеров народных художественных промыслов не только республики, но и всего российского Севера. Проект планируется реализовать в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По задумке авторов проекта, в Доме северных ремесел будут расположены учебно-производственные мастерские для выпуска изделий народных промыслов и сувенирной продукции, интерактивные выставочные и лекционные пространства.

Как подчеркнули в администрации района, планируется, что Дом северных ремесел будет дополнять уже действующий в селе Выльгорт Дом народных ремесел «Зарань». Выполняя разные задачи, вместе эти учреждения откроют для широкой аудитории Республику Коми как центр возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, как место притяжения для всех мастеров-ремесленников северных регионов нашей страны.

Если заявка будет принята и получит поддержку на федеральном уровне, создание центра начнется уже в 2021 году.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото tourism.rkomi.ru