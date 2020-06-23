Город для комфортной жизни

Говорят, что Ухта – «жемчужина Севера». Но на самом деле наш город больше похож на драгоценный камень, сверкающий новыми и новыми гранями. Предприятия города вносят большой вклад в облагораживание городского облика, и одним из инициаторов этих преобразований является акционерное общество «Транснефть-Север», которое всегда ведет активную социально ориентированную работу в регионах производственной деятельности, уделяет большое внимание решению важнейших социально значимых задач.

АО «Транснефть-Север» с 2005 года вносит свой вклад в благоустройство Ухты, в том числе территории набережных, проходящих вдоль р. Чибью. В этом же году за счет средств предприятия была построена современная автодорога от проспекта Космонавтов до трассы федерального значения Ухта – Сыктывкар, проходящая по набережной Газовиков. Автодорога позволила разгрузить транспортные потоки города. В 2015 году АО «Транснефть-Север» обустроило сквер в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории набережной Нефтяников. Работники предприятия своими силами высадили более двух тысяч деревьев и многолетних кустарников, посеяли газонную траву, оборудовали дорожки для пешеходов и установили скамейки.

В 2018 году на средства компании была выполнена обшивка фасада здания насосной станции физиотерапевтической поликлиники с применением современных и экологичных материалов, заменено устаревшее ограждение на новое. Благоустроена территория, прилегающая к дому № 2 по набережной Нефтяников, отсыпаны дорожки, установлено уличное освещение. Ежегодно работники общества принимают участие в экологической акции «Речная лента», очищают от мусора территорию берега р. Чибью.

В этом году предприятие продолжило работы по комплексному благоустройству набережной Нефтяников. На первом этапе была благоустроена территория от проспекта Космонавтов до пешеходного моста № 6, высажены деревья и декоративные кустарники. Вдоль р. Чибью проложены тротуары и пешеходные дорожки, выполнено примыкание пешеходного моста № 6 со стороны набережной Нефтяников.

«Выражаю искреннюю благодарность руководству и коллективу АО «Транснефть-Север» за большой вклад в социально-экономическое развитие города Ухты и деловое сотрудничество. Успешная реализация многих социально значимых проектов, направленных на благоустройство нашего города, развитие образования, культуры и спорта стало возможным во многом благодаря вам. Ваше активное участие и поддержка помогли достичь значительных качественных изменений культурного пространства «жемчужины Севера», – выразил благодарность руководитель администрации МО ГО «Ухта» Магомед Османов.

По инициативе АО «Транснефть-Север» на территории набережной созданы три крупных арт-объекта размером 10 на 10 метров каждый. Композиция выполнена по технологии «каменный ковер», смонтировано освещение. На двух из них изображены герб Республики Коми и герб Ухты, которые по своим размерам были признаны самыми масштабными изображениями гербов в республике. В центральной части композиции символично расположена карта Республики Коми с проходящим по ее обширной территории магистральным нефтепроводом АО «Транснефть-Север». Изображение обрамляет коми орнамент и надпись «Ухта – родина первой российской нефти». Ведь именно в окрестностях города Ухты в 1745 году рудоискатель Федор Прядунов открыл первый российский нефтепромысел. За несколько лет Федор Савельевич вместе со своими сыновьями добыл 68 пудов нефти и доставил в Москву, где в лабораториях Берг-коллегии осуществлял перегонку в значительных для XVIII века количествах. В течение продолжительного времени нефтяной промысел на р. Ухте был единственным в России и обеспечивал пусть скромные, но все имевшиеся потребности страны.

Благоустройство набережной Нефтяников позволит улучшить инфраструктуру города, создать условия для комфортного пребывания и отдыха ухтинцев и гостей города. Его второй этап начался в мае текущего года, он включает работы на территории общей протяженностью 335 метров, от проспекта Космонавтов вдоль левого берега р. Чибью до пешеходного моста № 5. Площадь благоустроенной территории составит более 27 тысяч кв. метров. Территория набережной Нефтяников уже очищена от поросли и мусора. На участке было задействовано более 18 единиц дорожно-строительной техники, завезено более трех тысяч тонн насыпного грунта, выполнена механизированная планировка. Проведена реконструкция высоковольтной линии электропередачи, восстановлено уличное освещение, проложен кабель резервного питания насосной.

На данный момент ведутся работы по укладке пешеходных дорожек вдоль р. Чибью по территории между пешеходными мостами № 5 и № 6, протяженность которой составляет 230 метров. Продолжаются работы по восстановлению автостоянки около здания физиотерапевтической поликлиники.

Олег СИЗОНЕНКО

Фото Владислава ТРУШКОВА, Юлии ГАЙДЕЛЬ

– Уже сейчас виден результат, и он нас радует. И нам бы очень хотелось, чтобы жители республики бережно относились к родному краю. Залог чистого благоустроенного города и комфортной среды – участие каждого жителя и каждого предприятия. Все, что мы делаем, – мы делаем для себя, для наших детей, для нашей Республики Коми! Благоустройство набережной Нефтяников мы бы хотели приурочить к 45-летию со дня основания АО «Транснефть-Север», – говорит генеральный директор АО «Транснефть-Север» Рустэм Исламов.

12 мая 1975 года на базе Ухтинского районного нефтепроводного управления было организовано Управление северными магистральными нефтепроводами. 9 октября 2014 года ОАО «СМН» было официально переименовано в АО «Транснефть-Север».

Акционерное общество «Транснефть-Север» – одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Коми, дочернее предприятие государственной компании «Транснефть» на Европейском Северо-Западе страны. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия является одним из приоритетных направлений деятельности компании.

АО «Транснефть-Север» ежегодно вносит свой вклад в благоустройство города Ухты и Республики Коми.

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