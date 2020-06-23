Накануне голосования

В Коми закончился прием заявлений о голосовании по месту нахождения, а не по прописке, началось проведение голосования в отдаленных и труднодоступных местностях республики. Практически завершилась доставка участковым комиссиям средств индивидуальной защиты – для самих членов УИК и для людей, которые будут участвовать в голосовании.

23 июня председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев рассказал на пресс-конференции, как в Коми идет работа по подготовке голосования по поправкам в Конституцию России. Основную нагрузку по приему заявлений по голосованию по месту нахождения приняли участковые комиссии (порядка 15 тысяч заявлений) и Единый портал госуслуг (12,5 тысячи).

Тем временем еще продолжается прием заявлений по голосованию на дому, закончится он в 17 часов 1 июля. На сегодня таким образом сделать свой выбор по поправкам хотят 17 200 человек. Специалисты министерства труда, занятости и социального развития Коми обзванивают инвалидов, лиц старше 65 лет, которым не рекомендуется покидать свои дома и квартиры в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой или же они сами не могут это сделать по состоянию здоровья. Но на дому в этом году может проголосовать и любой другой гражданин.

С 20 июня идет досрочное голосование на труднодоступных территориях. Не обошлось без сложностей, например, пришлось перенести визит членов участковых комиссий в некоторые населенные пункты Усть-Цилемского района: в назначенный день на Печоре бушевал шторм, и МЧС запретило передвижение по реке. Но утром 23 июня участковые комиссии уже успели сделать 53 выезда в глубинку, проголосовали 1482 гражданина.

Напомним, отдать свой голос на этот раз можно не только в специально назначенный день – 1 июля, а начиная с 25 июня. Такое решение принято для безопасности – чтобы в помещениях не скапливалось слишком много людей, и они не подвергались опасности заражения. С этой же целью приняты и другие меры: члены комиссий, работающие в помещениях для голосования, будут снабжены СИЗами – масками, защитными экранами, перчатками, халатами. Голосующим выдадут индивидуальные маски, перчатки и ручки, на входе будут положены коврики с антисептической пропиткой, дверные ручки и прочие поверхности, к которым прикасаются люди, будут периодически обрабатываться, регулярно помещения станут проветривать.

Как рассказал Дмитрий Митюшев, обязательному тестированию на COVID-19 подлежат члены участковых избирательных комиссий, работающих на территории Усинска и Воркуты, по возможности будут протестированы и наблюдатели в этих городских округах. На остальных территориях достаточно измерения температуры – в течение рабочего дня члены УИК будут проходить эту процедуру ежечасно. Температуру будут мерять и у всех, кто придет в помещение для голосования. Если у кого-то обнаружится повышенная, ему позволят проголосовать в отдельном помещении. Дистанционными термометрами все УИК обеспечены, хотя с их закупкой были сложности – перед голосованием этот товар, конечно, начал пользоваться огромным спросом в России, поставщики повысили цены. В итоге термометры удалось, по словам Дмитрия Митюшева, приобрести по достаточно выгодной цене, а с обеспечением УИК другим дефицитным товаром – одноразовыми защитными халатами – оперативно помогли местные учреждения системы исполнения наказаний, пошившие необходимое количество этих СИЗов.

Анна ПОТЕХИНА

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