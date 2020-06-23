Надежда Дорофеева: «Поправки позволят защитить память о войне»

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева рассказала, почему важно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Спикер парламента считает, что часть поправок, которые предлагается внести в Конституцию, направлена на защиту исторической правды и справедливости. Одна из них звучит так: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

– Великая Победа досталась ценою 27 миллионов человеческих жизней. И если мы с вами прекрасно понимаем, кто спас мир от нацизма и победил в этой войне, то для других стран порой это не так очевидно. Предпринимаются попытки переписать историю – это отражается в некоторых зарубежных фильмах, информационных вбросах в интернете. А ведь в целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Поэтому мы должны противостоять любым попыткам фальсификации Великой Отечественной войны. Историческая правда должна быть надежно защищена от посягательств поправками в Конституцию Российской Федерации, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию России жители страны могут с 25 июня по 1 июля. Режим работы участков для голосования в Республике Коми: 25 июня – с 16.00 до 20.00; 26 июня – с 16.00 до 20.00; 27 июня – с 10.00 до 20.00; 28 июня – с 10.00 до 20.00; 29 июня – с 16.00 до 20.00; 30 июня – с 16.00 до 20.00; 1 июля – с 08.00 до 20.00.

Адрес своего участка можно узнать на сайтах конституция2020.рф или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12. Проголосовать дома можно в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля – в выбранное время. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Голосование на дому будет максимально бесконтактным.

Ознакомиться с содержанием поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы Госсовета Коми