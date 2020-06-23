День памяти и скорби отметили в тишине

22 июня в Коми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В Сыктывкаре по известным причинам больших церемоний не было. Представители власти и немногочисленные ветераны в тишине возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечная слава». Также в регионе поддержали патриотическую акцию «Свеча памяти».

Патриотическая акция «Свеча памяти» открыла День памяти и скорби в Сыктывкаре. В четыре утра на площадке мемориального комплекса «Вечная слава» сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и активисты общественных организаций зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. В десять утра первые лица республики возложили цветы к Вечному огню. Затем почтили память и воинов-интернационалистов, пройдя от Вечного огня к памятнику «Скорбящий воин». На этот раз по причине карантина около памятника не было установлено даже микрофонной стойки. Все проходило в полной тишине. Не прозвучали и традиционные холостые залпы во время минуты молчания.

Ярослав СЕВРУК

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