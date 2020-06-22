В Сосногорске готовятся к открытию нового вокзала

19 июня и.о. главы Коми Владимир Уйба побывал в Сосногорском районе. Во время рабочей поездки он посетил строительную площадку социокультурного центра в Усть-Ухте, тепличный комплекс «Сосногорский», швейную фабрику, побывал на новом железнодорожном вокзале, который откроется в августе.

Социокультурный центр в сосногорском селе Усть-Ухта строится по национальному проекту «Культура». Кроме зрительного зала на 49 мест и прочих необходимых помещений, в здании разместится и библиотека. Сейчас там ведется устройство фундамента, а полностью СКЦ должен быть готов к 1 декабря нынешнего года. Этой стройки село ждало более 40 лет, здания дома культуры здесь не было, местные творческие коллективы работают в помещениях бывшего детского сада. Как сообщила пресс-служба руководителя региона, на стройплощадке Владимир Уйба пообщался с местными жительницами, которые рассказали, как сельчане заинтересованы в этом проекте, и попросили контролировать ход строительства центра.

На Сосногорской швейной фабрике и.о. главы ознакомили с технологиями, используемыми на производстве, с перспективными разработками, продемонстрировали образцы готовой продукции. Сейчас фабрика, работающая уже более 30 лет, специализируется на производстве рабочей, форменной и школьной одежды, средств индивидуальной защиты. Основные заказчики – крупные предприятия нефтяной, газовой, лесной промышленности. Этой весной фабрика очень быстро ввела в свой ассортимент новые изделия – защитные маски и одноразовые костюмы, необходимые в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В будущем предприятие, на котором сейчас работают более 300 человек, собирается наращивать объемы производства, выходить на новые рынки сбыта, продолжать поэтапную модернизацию оборудования.

Сотрудники Сосногорского тепличного комплекса рассказали руководителю региона о современной технологии выращивания овощей Ultra Clima, используемой на предприятии, провели экскурсию по теплицам. Сегодня на предприятии работает 322 человека, в основном жители Сосногорска и Сосногорского района. Продукция комплекса реализуется на территории практически всей республики. В 2020 году здесь уже собрано 2595 тонн томатов и 3802 тонны огурцов.

Железнодорожный вокзал Сосногорска сейчас находится в завершающей стадии строительства. Само здание уже полностью готово и будет введено в эксплуатацию в августе, как только закончатся работы по благоустройству привокзальной площади. Строительство вокзала в Сосногорске ведется в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Коми, ОАО «РЖД» и администрацией района, заключенного в августе 2018 года. Накануне поездки в Сосногорск Владимир Уйба встретился в Сыктывкаре с начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым и его заместителями. На встрече были рассмотрены планы по реконструкции и обустройству железнодорожных вокзалов и станций на территории Коми, обсуждались вопросы реализации проекта по усилению железнодорожной инфраструктуры в рамках создания Северного широтного хода и мероприятий в рамках подготовки к столетию республики.

Также, будучи в Сосногорске, Владимир Уйба встретился с медиками Сосногорской центральной больницы, пообщался с ними, поздравил с профессиональным праздником. Главврач ЦРБ Алла Федосенко поблагодарила руководителя региона за помощь в организации борьбы с коронавирусом, в частности в оперативной поставке экспресс-тестов, аппаратуры, средств индивидуальной защиты.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru