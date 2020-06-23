Школы республики выпустили более полутысячи медалистов

В текущем году школы республики выпустили 506 медалистов. Учитывая, что 11-й класс в этом году заканчивает более четырех тысяч ребят, золотым или серебряным медалистом стал каждый восьмой выпускник.

Как сообщили в министерстве образования Коми, решение о выдаче аттестатов с отличием принималось исходя из итоговых школьных оценок. 365 человек из этого числа награждены золотыми медалями «За особые успехи в обучении». Золотые медалисты есть в каждом муниципальном районе, кроме Койгородского. Серебряные медали получил 141 выпускник из 18 муниципальных образований. Нет серебряных медалистов только в Вуктыле, Койгородском и Троицко-Печорском районах.

Больше всех золотых медалистов – 19 человек – выпустила воркутинская школа №23. Среди сельских школ по этому показателю лидируют средние школы Корткероса и Объячево – в их активе по пять круглых отличников. Выпускники школ Сыктывкара получили 130 золотых и 53 серебряные медали.

Стоит отметить, что выпускники этого года, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, а также призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат денежные премии. Об этом сообщил в своем традиционном видеообращении исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

– Такая норма вводится в регионе впервые и, надеюсь, будет действовать долго, – отметил и.о. главы. – Победители олимпиады получат 50 тысяч рублей, призеры – 30 тысяч. А каждый выпускник за максимальный балл на ЕГЭ получит 50 тысяч рублей за каждые 100 баллов. Это еще один стимул к добросовестной подготовке к экзаменам.

Галина ГАЕВА

Фото zen.yandex.ru