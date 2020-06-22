Мелиорация охватит 700 гектаров земель

Для обеспечения мелиоративных работ на сельскохозяйственных землях в Коми в этом году выделяют 28,4 миллиона рублей, в том числе 5,4 миллиона из федерального бюджета. Работы планируются на площади порядка 700 гектаров.

Вопросы мелиорации обсуждались на недавнем совещании, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Паспеков. Участие в нем приняли сельхозтоваропроизводители региона, специалисты Комимелиоводхоза и сыктывкарской станции агрохимической защиты.

Как сообщила пресс-служба министерства, участники совещания приняли решение о составлении плана мелиоративных работ в сельхозпредприятиях на ближайшие три года с комплексным обследованием земель и определением приоритетных участков.

Напомним, в недавнем интервью «Республике» министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев рассказал, что сейчас в регионе используется менее половины от тех земель, которые затронула комплексная программа мелиорации в 80-е годы. На многих заброшенных участках несложно провести восстановительные работы: прочистить каналы, убрать кустарники, после чего эти земли можно вводить в сельхозоборот и за счет возможности регулировать степень их увлажненности получать стабильные урожаи овощей и кормовых культур.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gov39.ru