«Призвание» для Ромэна Галимова

Начальник эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов оказался в числе лучших медицинских работников России. На днях он получил премию «Призвание».

Двадцатая ежегодная церемония вручения премии лучшим медработникам страны состоялась накануне их профессионального праздника в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». Телетрансляция торжества прошла в воскресенье на Первом канале.

В этом году на фоне борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 специальную премию получили медицинские работники, оказывающие помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, в числе других премию получил Ромэн Галимов.

Анна АЯНОВА

Фото minzdrav.rkomi.ru