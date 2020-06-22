«Призвание» для Ромэна Галимова

Начальник эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов оказался в числе лучших медицинских работников России. На днях он получил премию «Призвание».
Двадцатая ежегодная церемония вручения премии лучшим медработникам страны состоялась накануне их профессионального праздника в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». Телетрансляция торжества прошла в воскресенье на Первом канале.
В этом году на фоне борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 специальную премию получили медицинские работники, оказывающие помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, в числе других премию получил Ромэн Галимов.
Анна АЯНОВА
Фото minzdrav.rkomi.ru
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