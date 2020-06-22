Голосование по месту пребывания

По данным Минэкономразвития России, за первую неделю июня более 60 тысяч человек воспользовались сайтом госуслуг для того, чтобы подать заявление на голосование за поправки в Конституцию по месту своего нахождения.

Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию жители страны могут с 25 июня по 1 июля.

Режим работы участков для голосования в Республике Коми: 25 июня – с 16.00 до 20.00; 26 июня – с 16.00 до 20.00; 27 июня – с 10.00 до 20.00; 28 июня – с 10.00 до 20.00; 29 июня – с 16.00 до 20.00; 30 июня – с 16.00 до 20.00; 1 июля – с 8.00 до 20.00.

Адрес своего участка можно узнать на сайтах конституция2020.рф или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12.

Сведения об участках голосования размещены на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в разделе «Избирательные комиссии».

Проголосовать дома можно также в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля – в выбранное время. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через родственников или волонтеров.

Всего предполагается внести 37 поправок в Конституцию страны. Ознакомиться с содержанием поправок можно на сайте конституция2020.рф.

Лина ПЕРОВА

Учитель школы №49 Печоры, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, секретарь Печорского отделения Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн КРО ООО «РСВА» Татьяна Труфанова выделяет в конституционных поправках тему патриотизма:

– Отвечая на вопрос об отличии российского национального характера от остальных, президент страны Владимир Путин сказал, что россиян отличает историческая память. Российское государство – страна с великой историей. К сожалению, сегодня есть попытки фальсификации нашей истории. Владимир Путин отметил, что «украсть» у страны победу во Второй мировой войне невозможно, поэтому считаю правильной поправку к Конституции России о недопустимости умаления значения подвига нашего народа при защите Отечества.

Русским людям свойственна любовь к Родине. Эта любовь проявляется в готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество и называется патриотизмом.

В декабре 2019 года Путин обращался к теме патриотизма в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что считает его единственно возможной идеологией современного демократического общества. По его словам, идеология патриотизма при этом должна быть деполитизированной и направленной на укрепление внутренних основ российского государства.

Чувство патриотизма, уважения к ветеранам войны, к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ формируются с малых лет. Подрастающее поколение должно с уважением относиться к истории страны, к ветеранам войны, должно знать героев Отечества, поэтому предложенные поправки к Конституции считаю очень важными.