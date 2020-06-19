Курс на безотходное производство

Владимир Уйба предложил создать в селе Мордино полный цикл деревообрабатывающего производства.

16 июня исполняющий обязанности главы Республики Коми ознакомился с работой ООО «Форматлес» в Корткеросском районе. Предприятие работает на рынке почти пять лет: занимается лесозаготовкой, глубокой переработкой и реализацией древесины.

Свою продукцию компания реализует как на внутреннем, так и на внешнем рынке. У предприятия пять подразделений: в селе Мордино и поселке Намск Корткеросского района, в Эжвинском районе столицы республики. Подразделение в Мордино перерабатывает около 70 тысяч кубометров леса в год. К осени планируется расширить производство – оборудование уже закуплено. Сегодня здесь трудятся 77 жителей села. Как градообразующее предприятие ООО «Форматлес» помогает в обеспечении жизнедеятельности населенного пункта – зимой чистит дороги, летом ремонтирует понтонную переправу.

Рассказывая Владимиру Уйба о работе своей компании, директор «Форматлеса» Ольга Чаплыгина сообщила, что в настоящее время для лесозаготовителей главная проблема – утилизация отходов производства. Предприятие рассматривало возможность открыть цех по производству пеллет и брикетов, но нет рынка сбыта. Котельная в Мордино топится углем.

– Это неправильно – иметь свое сырье и возить уголь, – заявил Владимир Уйба. – Нужно подумать над созданием безотходного производства. Это экологично. Хорошо бы котельные перевести с угля на собственное биотопливо.

Исполняющий обязанности главы республики поручил минприроды совместно с минпромом и минЖКХ Коми проработать вопрос создания в районе полного цикла лесоперерабатывающего производства, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru