Федеральные эксперты оценили ситуацию с ТКО в Коми

Исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба провел встречу с генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым и его заместителем Иваном Вагариным.

Представители ППК «Российский экологический оператор» прибыли в республику по приглашению и.о. главы. С просьбой оказать экспертную поддержку региону в «донастройке» реформы отрасли обращения с ТКО, которая была запущена в 2018 году и сразу вызвала большой общественный резонанс, Владимир Уйба обратился к вице-премьеру правительства страны Виктории Абрамченко.

– Наша основная задача сейчас – это формирование федеральной схемы. В ней должны быть использованы все лучшие наработки, и она должна базироваться на утвержденных территориальных схемах. Поэтому это совместная работа, которая должна привести к оптимизации решений, направленных на уменьшение тарифов для населения, – отметил Илья Гудков.

Владимир Уйба провел установочное совещание с руководством ППК «Российский экологический оператор». В нем также приняли участие министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталий Поправка.

Достигнута договоренность о том, что федеральный оператор окажет содействие республике в оптимизации территориальной схемы обращения с ТКО с учетом особенностей территории региона (в том числе по Арктической зоне). Специалисты компании проведут анализ текущей ситуации в отрасли (в части деятельности регионального оператора, тарифного регулирования, состояния объектов коммунальной инфраструктуры и др.), дадут экспертную оценку и представят предложения для выработки дополнительных управленческих и технологических решений.

– Вопрос утилизации ТКО сегодня один из самых важных. У Российского экологического оператора есть возможности, опыт, знания и технологии, которые помогут нам наладить работу новой системы обращения с ТКО, – уверен Владимир Уйба.

После совещания Илья Гудков и Роман Полшведкин ответили на вопросы журналистов. По мнению Ильи Гудкова, проблемные точки в Коми, конечно, существуют, но делать общие заключения о системе преждевременно:

– Коллеги очень открыто рассказали о сложностях, и мы договорились совместно искать способы их решения. В ближайшее время будет разработана карта, где будет четко прописано, чем российский оператор поможет субъекту. Главная цель всей этой работы – увеличить количество фракций, попадающих в повторную обработку.

На вопрос, как выглядит Коми на фоне других регионов, федеральный эксперт ответил, что это сложно сразу оценить, потому что нужно учитывать много факторов:

– И регоператор, и все коллеги утверждают, что для такой территории, как ваша, мало полигонов и есть проблемы с их эксплуатацией. Но при этом ничего катастрофического нет, потому что регоператор хорошо понимает свою задачу, развивается и смотрит в будущее, говоря об инвестициях. Точно нужно увеличивать долю ТКО, которые потом попадут в обработку. Это ключевые показатели федерального проекта, к которым мы должны стремиться. Наши коллеги останутся здесь еще на один день, чтобы провести экспертизу по существующим объектам. Но по большому счету все ключевые вопросы мы обсудили. Федеральная схема, которая будет основываться на территориальных, должна быть утверждена на уровне правительства до конца октября. Поэтому у нас не так много времени, чтобы найти нужные решения.

Роман Полшведкин добавил, что большой проблемой для Коми является отсутствие объектов утилизации полезных материалов, попавших в отходы. Есть объекты обработки отдельных фракций, таких как пластик, бумага и картон, но в целом выстроенной системы нет. Органические отходы должны компостироваться, остальные – брикетироваться и использоваться для получения тепловой энергии.

По словам министра природных ресурсов, новая стратегия обращения с ТКО предполагает максимальную переработку отходов. В этом смысле из-за большой территории и удаленности муниципалитетов пока есть сложности. Сегодня порядка 13 сельских муниципалитетов подключились к системе отдельного сбора мусора. Расположение объектов переработки отходов требует оптимизации. Ростехнадзор сейчас ведет активную работу по строительству мусороперерабатывающих заводов. В Коми планируется строительство десяти мусоросортировочных станций. В первую очередь такие станции будут построены в Сыктывкаре, где больше всего отходов, и в Ухте. В 2021 году регоператор обещает это сделать.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru