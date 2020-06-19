Владимир Уйба предложил поддержать лесозаготовительные предприятия

Исполняющий обязанности главы Коми 18 июня принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание по видеосвязи провел руководитель рабочей группы, мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе заседания Владимир Уйба обратился к рабочей группе с предложением оказать поддержку лесозаготовительным предприятиям.

Врио главы Коми отметил, что в связи с экономической ситуацией на рынке пиломатериалов наблюдается снижение их рыночной стоимости и уменьшение объемов экспорта, что влечет за собой снижение выручки предприятий, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Лесозаготовители, заключившие договоры аренды лесных участков, не имеют возможности своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за использование лесов, что приводит к расторжению договоров аренды, увеличению числа безработных, росту социальной напряженности.

Владимир Уйба предложил на федеральном уровне ввести мораторий на расторжение договоров аренды лесных участков в связи с невнесением либо внесением не в полном объеме арендной платы.

Также, по его мнению, нужно до 31 декабря 2020 года ввести мораторий на начисление неустоек и пени за несвоевременную арендную плату и на федеральном уровне установить механизм отсрочки платежей за использование лесов сроком до шести месяцев или рассмотреть возможность внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части запрета на изменение условий договора аренды лесного участка, заключенного по результатам торгов.

Предложения Владимира Уйба будут направлены в Министерство сельского хозяйства и Рослесхоз для дальнейшей проработки.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ