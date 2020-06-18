В Воркуте на пожаре погибли два ребенка

В заполярном городе возбуждено уголовное дело по факту смерти шестилетней девочки и четырехлетнего мальчика. Сотрудники следственного отдела по Воркуте СУ СК России по Коми усмотрели в случившейся трагедии признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По информации регионального следственного управления, 15 июня в квартире жилого дома №10 по Шахтерской набережной, в которой проживали двое взрослых с двумя детьми, произошел пожар. Все жильцы квартиры были спасены из огня и переданы сотрудникам скорой помощи. По дороге в больницу дети скончались, взрослые госпитализированы.

Прокуратура Воркуты по поручению прокуратуры республики организовала проведение проверки по факту гибели детей. По данным прокуратуры Коми, в момент пожара мать малышей находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Эта женщина ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Сотрудники прокуратуры Воркуты дадут оценку исполнения местными органами системы профилактики законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщила пресс-служба администрации Воркуты, семья, в которой произошла трагедия, с 2018 года состояла на учете как находившая в группе риска. Отдел опеки и попечительства ранее пытался дважды забрать у матери этого семейства детей через суд. Так, в апреле 2018 года в опеку поступила информация о том, что маленькую девочку доставили в городскую больницу с множественными травмами головы. Предположительно удары наносил сожитель матери. Второй ребенок был изъят из семьи и помещен по социальным показаниям в Воркутинскую детскую больницу. Отдел опеки и попечительства обратился в Воркутинский городской суд с исковым заявлением о лишении матери родительских прав в отношении двоих детей. Но суд не лишил женщину родительских прав, а только ограничил в них. Впоследствии детей передали под опеку бабушки. Однако в 2019 году мать обратилась в суд с иском об отмене ограничения в родительских правах и передаче детей ей на воспитание. Сотрудники органов опеки возражали против заявленных требований, указывали, что считают передачу детей матери преждевременной. Но суд удовлетворил иск в полном объеме.

По итогам рассмотрения дела сотрудники органов опеки направили апелляционную жалобу на судебный акт с требованием отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение суда, в котором исковые требования матери просили оставить без удовлетворения. Но Верховный суд Коми оставил решение городского суда без изменений, жалобу отдела опеки и попечительства – без удовлетворения.

30 января 2020 года дети были переданы на воспитание матери. Через четыре с половиной месяца они погибли.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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