Борец за тишину отбыл срок наказания

11 июня в Усинске суд присяжных вынес вердикт по резонансному уголовному делу в отношении человека, который лишил жизни своего соседа – любителя громкой музыки. Это первое уголовное дело, рассмотренное в нефтяной столице Коми судьями из народа.

Напомним, 12 января 2019 года в подъезде дома по улице Нефтяников 32-летний мужчина нанес 28-летнему соседу удар ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался. Подозреваемый в совершении преступления был арестован. До расправы с соседом этот мужчина имел репутацию добропорядочного гражданина, вместе с женой воспитывал маленького ребенка. А потерпевший был ранее судим, регулярно по ночам изводил соседей громкой музыкой. Из-за систематического лишения сна между соседями и произошел конфликт, который завершился ударом ножа. Борца за тишину обвинили в совершении убийства. В июле прошлого года уголовное дело было направлено в суд. Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных, поскольку, очевидно, рассчитывал на снисхождение судей из народа. Суд это ходатайство удовлетворил.

По информации городского суда Усинска, сам процесс отбора присяжных шел очень непросто и занял немало времени. Для начала рассмотрения дела необходимо было сформировать коллегию из шести присяжных заседателей и двух запасных. Но жители города не горели желанием участвовать в отправлении правосудия.

Так, на первое судебное заседание было приглашено 90 кандидатов в присяжные заседатели. Явились только пятеро приглашенных. В связи с этим заседание не состоялось. На второе судебное заседание пригласили уже 150 кандидатов в присяжные заседатели, пришли всего пятнадцать человек. Причем десять кандидатов заявили самоотвод, ссылаясь на загруженность на работе и иные причины, препятствующие участию в судебном разбирательстве. На третье судебное заседание, состоявшееся в январе 2020 года, приглашения были направлены уже двум сотням кандидатов.

В итоге на сайте городского суда даже появилось обращение к жителям Усинска с призывом проявить сознательность и выполнить гражданский долг. Кроме того, суд напоминал, что за время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия ему выплачивается компенсационное вознаграждение.

В конце концов необходимое количество присяжных заседателей удалось набрать, но из-за нежелания усинцев участвовать в осуществлении правосудия процесс затянулся без малого на год.

Присяжные не признали жителя Усинска виновным в умышленном убийстве. Как пояснили в суде, вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении действий, повлекших смерть человека. Поэтому его действия переквалифицированы с умышленного причинения смерти другому человеку на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Подсудимому назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Поскольку с января прошлого года обвиняемый находился под стражей, он был освобожден в связи с тем, что уже отбыл назначенный судом срок. Суд признал за родственниками потерпевшего право на удовлетворение гражданского иска.

Приговор в законную силу не вступил.

Людмила ВЛАСОВА

Фото yandex.ru