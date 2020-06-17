Врио главы региона ознакомился с сельхозпредприятиями Корткероса

В ходе рабочей поездки в Корткеросский район исполняющий обязанности главы Коми посетил СПК «Исток» в селе Большелуг. Владимир Уйба обсудил с местными сельхозпроизводителями вопросы развития отрасли.

Председатель СПК Надежда Макарова ознакомила Владимира Уйба с ведением молочно-товарного производства и обратила внимание на необходимость строительства новой фермы на 400 голов беспривязного содержания c доильно-молочным блоком.

Проект разработан еще в прошлом году, пройдена госэкспертиза. Его стоимость – порядка 180 миллионов рублей. Но начало реализации проекта задерживается из-за отсутствия достаточного количества оборотных средств на предприятии и сложностей с привлечением кредита.

Надежда Макарова вместе с руководителями других сельхозпредприятий района, которые также присутствовали на встрече, обратила внимание исполняющего обязанности главы Коми на необходимость усиления работы по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения как залога производства качественных кормов.

Также была затронута тема выделения субсидий на покупку комбикормов и на товарное молоко. Эти вопросы поднимались на встречах с руководителями сельхозпредприятий, в частности 26 мая под председательством Владимира Уйба. По поручению руководителя Коми минсельхозом региона прорабатывается возможность увеличения на 10 процентов ставки на товарное молоко, уже повышены на 20 процентов ставки на приобретение комбикормов, сообщила пресс-служба главы Коми.

Также в соответствии с поручением Владимира Уйба профильное министерство региона разрабатывает предложения в Минсельхоз России по введению субсидирования до 50 процентов затрат на приобретение и доставку комбикормов в регионы Крайнего Севера – по аналогии с субсидией на завоз семян для предприятий Крайнего Севера.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru