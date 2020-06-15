Шаг на пути к демократизации

Предложенные поправки в Конституцию закрепляют передачу части существенных полномочий от президента к парламенту, и это шаг в направлении демократизации общества. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

– Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить, – пояснил глава государства.

Он добавил, что президент также обязан провести консультации с Советом Федерации по кандидатам на должность министров силового блока. При этом кандидаты на должность министров должны выступить в Совфеде с планами по организации своей работы.

– Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении, – сказал Владимир Путин.

Особо российский президент также коснулся темы социальных гарантий. Поправки, связанные с социальной поддержкой, следует внести в Конституцию России, чтобы социальные вопросы «не забылись и не были потом вычищены из практической жизни». К примеру, после внесения в Конституцию пункта об обязательной индексации пенсий «никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать», подчеркнул глава государства.

Заместитель руководителя администрации Княжпогостского района Михаил Ховрин отметил в разговоре с журналистом «Республики», что в Конституцию закладывается принципиально другой подход к социальной поддержке граждан, к зарплатам и пенсиям.

– Индексация пенсий не реже одного раза в год, а также индексация социальных пособий и иных выплат дают нашим пенсионерам уверенность, что государство берет на себя обязательство по их достойному содержанию на пенсии. Государство гарантирует выплаты в соответствии с инфляцией, гарантирует права и свободы людей, находящихся на заслуженном отдыхе, дает им надежду на спокойное уверенное будущее, – заявил собеседник издания.

Лина ПЕРОВА