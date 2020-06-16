Десант в Воркуту

По поручению врио главы региона Владимира Уйба в Воркуту отправился десант врачей и медсестер Коми республиканской клинической больницы, чтобы помочь заполярным коллегам в борьбе с коронавирусом. С 11 июня число выявленных случаев заболевания в Коми ежедневно превышало сто человек, и только к понедельнику снизилось до 86. Причиной резкого прироста стали коронавирусные «пики» в Усинске и Воркуте.

Сейчас число людей, инфицированных COVID-19, в Воркуте подходит к 800, в Усинске их порядка полутысячи. Болеют преимущественно вахтовики, но есть и местные жители. Минздрав Коми принял решение направить в Воркуту бригаду медиков из КРКБ.

13 июня туда улетел врач-терапевт Михаил Акберов, и сразу по прилете приступил к работе. 14 июня в заполярный город отправились еще два врача анестезиолога-реаниматолога – Ольга Вахнина и Николай Чепурнов, три медсестры – Маргарита Кулакова, Эльвира Сивергина и Юлия Попова. С больными с COVID-19 они работают с начала апреля, поэтому их опыт и помощь будут очень ценны для воркутинских врачей, испытывающих сейчас пиковые нагрузки.

Для Ольги Вахниной это первая поездка в Воркуту. По ее словам, лететь в город, который стал эпидемической «горячей точкой», не страшно, так как за месяцы работы с коронавирусными пациентами появилась уверенность, что если четко соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, на работе носить защитные костюмы, а вне ее – маски и перчатки, пользоваться антисептиком, то риск заражения минимальный. Работать в СИЗах с ног до головы, конечно, тяжело, особенно в жаркие дни, но Ольга Вахнина шутит, что и в этом есть свои плюсы – комары, которых в Больничном городке всегда очень много, прокусить не могут.

– Сколько мы пробудем в Воркуте – неизвестно, все зависит от эпидемиологической ситуации, – рассказала врач. – Будем помогать коллегам, делиться опытом. Предложим новые методы лечения, например, гелиево-кислородную терапию.

Более десяти лет Ольга Вахнина проработала в сосудистом центре, куда в основном поступали пациенты с инсультами, поэтому весной при перепрофилировании срочно училась работать по новым схемам. Самое сложное – не упустить момент, когда больного понадобится подключить к аппарату ИВЛ. Самые тяжелые пациенты, по словам анестезиолога-реаниматолога – пожилые, с сопутствующими патологиями – сахарным диабетом, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологией, они коронавирус переносят гораздо тяжелее, чем остальные. Хотя достаточно непростых случаев и среди молодых.

По словам главного врача КРКБ Рамазана Абакарова, пока в Воркуту направлены шесть человек, но есть бригады в резерве, и при необходимости они полетят на помощь коллегам. Работать будут не только как реаниматологи, но и как инфекционисты, все прошли обучение и получили сертификат по лечению коронавируса.

– Собрали несколько бригад врачей и несколько бригад среднего медицинского звена. Это не значит, что они только реанимационную помощь будут оказывать. Но и обычную лечебную, как инфекционисты, они все обучены, имеют сертификат по лечению COVID-19. Самых тяжелых пациентов – «аппаратных», тех, у кого двусторонняя пневмония, – сейчас везут из Усинска и Воркуты в Сыктывкар, – рассказал главврач.

Сколько их уже эвакуировано из северных городов в столицу Коми, Рамазан Абакаров сказать затруднился – в КРКБ сейчас больше привезенных из Усинска. Воркутинцев порядка полусотни, но в инфекционной больнице их больше.

Медсестра Юлия Попова к 11 часам 13 июня отработала суточную смену, потом – домой собрать вещи и поспать, а утром уже лететь в Воркуту. До того, как в Коми пришел COVID-19, она была палатной медсестрой в хирургическом отделении, и за два года работы с больными с пневмонией ни разу не сталкивалась. Говорит, что когда привезли первых, было так внезапно, что и испугаться не успела, да и некогда бояться стало – круглосуточно нужно следить за состоянием больных.

– Надо постоянно следить за температурой и давлением пациентов. Тут даже не принятие препаратов важно, а вот именно такое внимание и уход, – добавила коллега Юлии, медсестра Маргарита Кулакова.

Маргарита Кулакова родом из Воркуты, переехала в Сыктывкар в 15 лет, окончила медицинский колледж в прошлом году, устроилась в КРКБ, и в первый же год работы получила такое боевое крещение. А сейчас поедет бороться с коронавирусом в свой родной город.

Тяжелых больных с коронавирусом постоянно нужно переворачивать, и чтобы пролежней не было, и для облегчения дыхания. А обе девушки-медсестры – невысокого роста и очень тоненькие. На вопрос, как справляются с такой во всех смыслах тяжелой работой, говорят, что спасает командная работа:

– Переворачиваем вдвоем-втроем с санитарочками, другими медсестрами.

Общение у медиков сейчас тоже в основном «командное» – с коллегами. Связь с родными по телефону и через интернет, чтобы обезопасить близких людей. Маргарита Кулакова, которая жила в квартире с бабушкой, совместно с родственниками приняла решение «эвакуировать» ее в деревню, пока ситуация с COVID-19 не улучшится.

А вот когда она улучшится, зависит от всех. Как будет дальше развиваться ситуация в той же Воркуте, по мнению Рамазана Абакарова, обусловлено тем, как горожане будут соблюдать режим самоизоляции, санитарно-эпидемиологический режим, насколько активно будут контактировать друг с другом. В принципе то же самое можно сказать и о любом другом населенном пункте.

– Расслабляться еще рано, нужно соблюдать правила личной гигиены, носить маски, держать дистанцию в полтора метра. Обязательно тщательное мытье рук, и чтобы антисептики всегда были с собой. Сама уже устала от них, но, например, на улице сняла маску, и будто не хватает на лице чего-то, руки сами тянутся надеть, – рассказала Ольга Вахнина. – По моим наблюдениям, поначалу большинство соблюдало все это, но сейчас гораздо меньше. Достаточно зайти в магазин напротив Больничного городка – сплошь люди без масок и без перчаток. Бывало, что и замечания делала, реагируют на них часто агрессивно. Однажды в магазине женщина вплотную ко мне стояла и чихала. Сказала ей, что нужно прикрываться, а она: «Не бойтесь, я не заразная». Не выдержала, рассказала ей, что это она меня должна бояться. Она сразу: «Ой». Мои друзья, знакомые в основном медики, поэтому им ничего объяснять не надо. Но есть пара знакомых, которые искренне считают, что ковида не существует, его выдумали. Говорю им, что, если бы это была выдумка, мы бы сутками на работе не дежурили и сейчас в Воркуту не летели.

Вместе с медиками 14 июня в Воркуту прилетел и и.о. главы Коми Владимир Уйба, чтобы лично оценить принимаемые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, руководитель региона, как сообщила его пресс-служба, встретился с главными врачами учреждений здравоохранения, проверил ход проведения ремонтных работ в здании бывшего санатория-профилактория «Заполярье». Здесь планируется открыть обсерватор для двухнедельной изоляции людей, подпадающих под подозрение на возможное заболевание COVID-19, а также воркутинцев из группы риска. Это жители старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные. Здание уже практически готово к размещению пациентов. Ремонт финансирует компания «Воркутауголь» в рамках ежегодного соглашения о социальном партнерстве с муниципалитетом.

Также Владимир Уйба побывал в Воргашорской врачебной амбулатории, встретился с инициативными жителями поселка. Сейчас прорабатывается вопрос об организации в Воргашоре круглосуточного поста медицинской помощи, по поручению и.о. главы в нем будет предусмотрена возможность оказания круглосуточной терапевтической, хирургической и реанимационной помощи.

Владимир Уйба сообщил, что на борьбу с COVID-19 в Воркуту готовы отправиться около 50 сыктывкарских медиков – врачей и среднего медицинского персонала.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и администрации МО ГО «Воркута»

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

По состоянию на 15 июня в Коми выздоровели 1026 инфицированных COVID-19. Всего в республике лабораторно подтверждено 2352 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, за сутки добавились 86 новых больных.

Под медицинским наблюдением находятся 1880 человек, 19 из них прибыли из-за рубежа, остальные контактировали с заболевшими.

Резкое увеличение количества зараженных зафиксировано в Воркуте и Усинске. В Усинске 495 официально подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 (285 больных – вахтовики, 210 – жители города).

В Инте зарегистрировано 78 случаев заражения COVID-19. Только за сутки (13 июня) коронавирусная инфекция была подтверждена у четырнадцати жителей города. Выздоровели 42 пациента. Как сообщила администрация города, на лечении в Сыктывкаре остаются шестеро интинцев. Еще десять находятся в инфекционном отделении интинской ЦГБ. 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение амбулаторно, оставаясь в условиях карантина. Под медицинским наблюдением остается 31 житель города. Из вахтового поселка на Салюкинском месторождении ранее были эвакуированы 25 вахтовиков, инфицированных коронавирусной инфекцией. Во время завоза и эвакуации вахтовики не посещали населенные пункты Инты. Новых случаев заражения в поселке на Салюкинском месторождении не выявлено.

В Ухте зафиксирован 61 случай заражения. За сутки (14 июня) в городе выявлено четыре случая заболевания. По информации администрации Ухты, заболевшие – жители города, находившиеся в командировках в других регионах России. После возвращения они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Трое находятся на строгом домашнем карантине, один госпитализирован в городскую больницу.

Светлана СОЛОВЬЕВА