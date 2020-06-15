Партийцы пополнят число общественных наблюдателей

За минувшую неделю количество общественных наблюдателей, которые будут работать в дни голосования по поправкам в Конституцию России, в Республике Коми увеличилось на 200 и составляет на данный момент 1215 человек. Кроме того, в ближайшие дни пул общественных наблюдателей пополнится представителями политических партий и регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

В начале прошлой недели соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Коми подписали руководители региональных отделений партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина». Списки своих наблюдателей они передадут в палату заблаговременно.

Перед подписанием участники встречи задали вопрос, каким образом будут распределены наблюдатели по участкам, не получится ли так, что кому-то придется далеко добираться. Председатель палаты Сергей Чечеткин ответил, что первоочередная задача заключается в том, чтобы на каждом участке был наблюдатель, при этом место жительства будет тоже учитываться.

Секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Михальченкова сообщила, что они уже готовы предоставить список наблюдателей. По словам председателя регионального отделения «Справедливой России» Татьяны Саладиной, список их партии будет сформирован на заседании совета регионального отделения «СР», которое запланировано на 17 июня. Первый заместитель координатора Коми регионального отделения «ЛДПР» Галина Нагаева, первый секретарь Комитета Коми республиканского отделения «КПРФ» Олег Михайлов и председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Александр Пасечник также в срок до 19 июля направят свои списки.

Как отметили в палате, соглашения бессрочны и будут действительны не только в дни голосования по поправкам в Конституцию, но и во время выборов депутатов Госсовета Коми и советов муниципальных образований.

В процесс организации общественного наблюдения также включилось Коми региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления. Как рассказала председатель отделения Надежда Цветкова, такое решение было принято по итогам видеоконференции, которое Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления провела с ассоциациями (советами) муниципальных образований и региональным активом Всероссийского совета местного самоуправления.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Общественной палаты Коми