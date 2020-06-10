ГИС ЖКХ принимает жалобы на коммунальщиков

Пожаловаться на деятельность управляющей компании или ТСЖ можно не выходя из дома. Для того чтобы обратиться в региональную службу стройжилтехнадзора, лучше всего воспользоваться сайтом ГИС ЖКХ, советуют в ведомстве. Подать обращение или жалобу могут пользователи, прошедшие аутентификацию на портале госуслуг.

Служба рекомендует пользоваться этой возможностью, поскольку такое обращение носит официальный характер и рассматривается в том же порядке, что и письменное. Таким образом, жалоба на деятельность управляющей организации, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации, поступившая через ГИС ЖКХ, может послужить основанием для проведения проверки и применения мер административного воздействия. К тому же автор обращения может проконтролировать этапы его рассмотрения.

Такая форма взаимодействия экономит время, не требует затрат на почтовые отправления, а также позволяет минимизировать социальные контакты в период пандемии.

В службе стройжилтехнадзора пояснили, что обращения, поступившие через форму интернет-приемной, по электронной почте или через социальные сети, не могут быть основанием для проведения проверок и применения иных мер реагирования.

Лина ПЕРОВА

posadfm.ru