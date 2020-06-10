Массированная помощь Воркуте и Усинску

В среду в Коми лабораторно подтверждено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью излечились 28 пациентов, умерших нет. Днем ранее также обошлось без жертв, выявлено 26 заболевших, полностью излечился 21 человек.

Всего, по данным на 10 июня, в республике лабораторно подтверждено 1693 случая заболевания COVID-19, в активной фазе болезни 727 человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 27 жителей Коми, выздоровело 939 человек. По количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией республика находится на 63 месте среди регионов России.

Очагами роста случаев заболевания COVID-19 продолжают оставаться Воркута и Усинск. Значительную часть вновь заболевших составляют вахтовики и шахтеры.

Именно поэтому помощь республики и крупных компаний направляется сейчас в эти города. В городскую больницу скорой медицинской помощи и Воркутинскую инфекционную больницу поступили девять аппаратов искусственной вентиляции легких, во все медучреждения – средства индивидуальной защиты. В заполярном городе продолжается реализация мероприятий плана по локализации и ограничению роста заболеваемости COVID-19. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 265 коек, из которых 130 – в Воркутинской инфекционной больнице. По данным на 8 июня, здесь лечится 141 человек. Для выздоравливающих открыто отделение в здании бывшего Воркутинского центра профпатологии. Санавиация эвакуирует пациентов с тяжелыми случаями болезни в Сыктывкар в республиканские клиническую и инфекционную больницы. С начала пандемии вывезены уже более 50 человек.

Помогает Воркуте и градообразующее предприятие. «Воркутауголь» передала главврачам больниц инфекционной и скорой медицинской помощи 10 тысяч респираторов и 200 костюмов. На эти цели компания потратила около 2,5 миллиона рублей. Средства защиты предназначены для всех врачей, которые контактируют с коронавирусными больными, в том числе находящимися на амбулаторном лечении. По словам руководителя больницы скорой помощи Рустама Абзалова, на момент получения средств индивидуальной защиты собственные резервы учреждения были практически на исходе. Кроме того, в рамках ранее подписанного соглашения о соцпартнерстве «Воркутауголь» передала первую партию расходных материалов для анализатора газов в крови в инфекционную больницу.

А для Усинска дополнительное медоборудование закуплено на личные средства президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. Глава компании выделил 50 миллионов рублей на оснащение ЦРБ нефтяной столицы Коми. Первая партия – 50 единиц оборудования – поступила на текущей неделе.

Для учреждения приобретены электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты для медперсонала.

– Поставка очень нужная, сейчас медицина работает в большом напряжении. Это проявляется в затрате и человеческих сил, и материальных ресурсов. Нам очень нужны были как средства индивидуальной защиты, так и средства дезинфекции, – рассказал главврач Центральной районной больницы Усинска Максим Чуркин.

Компания оказывает медучреждениям города и республики и другие меры поддержки и помощи. Инфекционное отделение Усинской ЦРБ на средства ЛУКОЙЛа оснащено централизованной системой снабжения кислородом и сжатым воздухом, обустроена сеть Wi-Fi с безлимитным доступом в интернет с территории учреждения. С 10 апреля ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет в республике машины скорой помощи и автопарк медучреждений.

Лина ПЕРОВА

Фото admrad.ru